entersoftone:-Παρουσίασε-τα-πρώτα-ελληνικά-λογισμικά-για-εταιρείες-με-ενσωμάτωση-ai

Με κεντρικό άξονα το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην ενδυνάμωση των ελληνικών επιχειρήσεων ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις της ENTERSOFTONE σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες συγκέντρωσαν περισσότερους από 1.600 συμμετέχοντες.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις καινοτόμες τεχνολογίες AI της ENTERSOFTONE, οι οποίες ενσωματώνονται σε σχεδόν όλες τις εφαρμογές του ομίλου, αναδεικνύοντας το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ως μοχλού ανάπτυξης και παραγωγικότητας.

Με επένδυση άνω των 200.000 ανθρωποημερών καινοτομίας την επόμενη τριετία, η ENTΕRSOFTONE στοχεύει στη σταδιακή ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχεδόν ολόκληρο το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό της. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να εστιάσουν σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία: την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Την εκδήλωση στην Αθήνα τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της τεχνητής νοημοσύνης στο ψηφιακό μέλλον της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την ENTERSOFTONE σε συνεργασία με το ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία αποτυπώνει την ωριμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα ως προς την αξιοποίηση του AI, αλλά και τις προσδοκίες τους για το μέλλον.

Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης, CEO της ENTERSOFTONE, δήλωσε:

«Η τεχνητή νοημοσύνη που ενσωματώνεται στα λογισμικά για επιχειρήσεις (Embedded AI) δεν αποτελεί το μέλλον, αλλά είναι ήδη εδώ. Η ταχύτητα της υιοθέτησής της από τις επιχειρήσεις θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό τη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων από τους ανταγωνιστές τους στο άμεσο μέλλον. Η πρωτοφανής ανταπόκριση στις εκδηλώσεις μας πιστοποιεί ότι η αγορά είναι ώριμη και έτοιμη για το επόμενο βήμα. Η ENTERSOFTONE, με εχέγγυα την τεχνογνωσία και τη διαρκή επένδυση στην καινοτομία, διαμορφώνει το μέλλον της επιχειρηματικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, καθιστώντας την τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη και αποδοτική για κάθε ελληνική επιχείρηση, ενσωματώνοντάς την στον πυρήνα όλων των λύσεων της».