Eurobank Equities: Τιμή-στόχος στα €19,3 για ΟΠΑΠ, στον απόηχο του deal συγχώνευσης με Allwyn

Η Eurobank Equities διατηρεί σύσταση «hold» για τη μετοχή του ΟΠΑΠ και τιμή-στόχο €19,3, εκτιμώντας ότι η συμφωνία με την Allwyn προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης αλλά αυξημένη πολυπλοκότητα και ρίσκο.

Αναλυτικότερα, σε έκθεση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (29/10), η Eurobank Equities σημειώνει ότι οι μετοχές του ΟΠΑΠ υποχώρησαν περίπου 15% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Allwyn, πριν ανακάμψουν εν μέρει, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν ακόμη τη συναλλαγή. Η προτεινόμενη εξαγορά σε μετρητά στα €19,04 ανά μετοχή προσφέρει τεχνική στήριξη, ενώ η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση «hold» και τιμή-στόχο €19,3.

Η πτώση αποδίδεται σε αλλαγή στη βάση των μετόχων —καθώς το επενδυτικό αφήγημα μετατοπίζεται από τις αποδόσεις προς την ανάπτυξη— αλλά και σε ανησυχίες για την εταιρική διακυβέρνηση (λόγω των προνομιούχων μετοχών που δίνουν στην KKCG το 85% των ψήφων) και αποτίμησης των μη ΟΠΑΠ περιουσιακών στοιχείων. Παρότι η συγχώνευση προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης και διεθνή κλίμακα, η Eurobank τονίζει ότι η σχέση ρίσκου-απόδοσης για τους μικρομετόχους γίνεται πιο σύνθετη, καθώς ο όμιλος μεταβαίνει σε πιο πολύπλοκη και μοχλευμένη δομή με περιορισμένη βραχυπρόθεσμη ορατότητα στις ταμειακές ροές.

Η έκθεση επισημαίνει τέσσερα σημεία προσοχής:

Η ικανότητα παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών των μη ΟΠΑΠ δραστηριοτήτων είναι ευμετάβλητη λόγω επενδύσεων, αδειών και M&A. Τα earn-outs (κυρίως για την PrizePicks, έως $1 δισ. μέχρι το 2029) μπορεί να μειώσουν τη ρευστότητα. Η αξία της συμμετοχής της Allwyn στην Betano (36,8%) στηρίζεται σε υψηλή αποτίμηση, που αντανακλά την έντονη ανάπτυξη. Ο πολλαπλασιαστής αποτίμησης των μη ΟΠΑΠ στοιχείων (>12x EV/EBITDA) αφήνει περιορισμένα περιθώρια αστοχίας.

Οι μέτοχοι θα ψηφίσουν για τη συμφωνία στα τέλη Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου. Όσοι διαφωνούν μπορούν να ζητήσουν έξοδο στα €19,04, όμως η συμφωνία θα προχωρήσει μόνο αν το ποσοστό αυτό μείνει κάτω από 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Αν ξεπεραστεί, η συναλλαγή ακυρώνεται.

Η Eurobank Εquities θεωρεί ότι βραχυπρόθεσμα η μετοχή διαθέτει ισχυρή προστασία λόγω της προσφοράς εξόδου και του μερίσματος €0,50 (ex-div 3 Νοεμβρίου). Ωστόσο, μέχρι τη Γενική Συνέλευση, η τιμή ενδέχεται να κινηθεί ανάλογα με το κλίμα της αγοράς και την αξιολόγηση της συμφωνίας. Συνολικά, η ανάλυση καταλήγει ότι, αν και η συγχώνευση ενισχύει την κλίμακα και τη διαφοροποίηση, προσθέτει και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και ρίσκο, γεγονός που μπορεί να δικαιολογεί υψηλότερο risk premium για τον νέο όμιλο. Μέχρι να υπάρξει σαφήνεια για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η τιμή-στόχος παραμένει βασισμένη στον αυτόνομο ΟΠΑΠ.