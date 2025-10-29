mercedes:-«Κατρακύλα»-70%-στα-ενοποιημένα-κέρδη-γ’-τριμήνου

Παρόλα αυτά, η εταιρεία διατήρησε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και σχεδιάζει να προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών ύψους 2 δισ. ευρώ.

Κατάρρευση των κερδών της κατά σχεδόν ένα τρίτο κατέγραψε η Mercedes στο γ’ τρίμηνο, εξαιτίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που δαπανήθηκαν για αποζημιώσεις απολύσεων, την ώρα που αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στις ΗΠΑ και την Κίνα αλλά και τους αμερικανικούς δασμούς.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 750 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας «κατρακύλα» 70% σε ετήσια βάση.

Αφαιρώντας έκτακτες επιβαρύνσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ που σχετίζονται κυρίως με αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος εθελούσιας εξόδου στη Γερμανία από τον Απρίλιο, η μείωση των κερδών ήταν ηπιότερη, περίπου 17% στα 2,1 δισ. ευρώ.

Η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται κατά σχεδόν 1% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.

Η εταιρεία διατήρησε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, ωστόσο προειδοποίησε για ένα «δυναμικό περιβάλλον» και δήλωσε πως θα συνεχίσει τα μέτρα αύξησης της αποδοτικότητας σε όλο τον όμιλο.

Παρόλα αυτά, σχεδιάζει να προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών ύψους 2 δισ. ευρώ μετά την άνοδο του περιθωρίου κέρδους της στο τρίτο τρίμηνο.

Η προσαρμοσμένη απόδοση των πωλήσεων αυτοκινήτων αυξήθηκε στο 4,8% κατά την περίοδο, εντός του εύρους που προβλέπει ο κατασκευαστής για ολόκληρο το έτος. Η επαναγορά θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 12 μηνών, δήλωσε η Mercedes την Τετάρτη.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης για εξοικονόμηση 5 δισ. ευρώ παγκοσμίως έως το 2027. Συνολικά, κατέγραψε 876 εκατ. ευρώ σε δαπάνες για προγράμματα αναδιάρθρωσης το τρίτο τρίμηνο, αυξημένες από 560 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι προκλήσεις της Mercedes εκτείνονται στα σημαντικότερα εμπορικά της μέτωπα: οι δασμοί πιέζουν στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις υποχωρούν στην Κίνα όπου επικρατεί σκληρός ανταγωνισμός, ενώ οι ευρωπαϊκοί στόχοι εκπομπών οδηγούν σε δύσκολη μετάβαση προς ηλεκτρικά οχήματα χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους.

Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στην κινεζική αγορά, όπου ο πόλεμος τιμών που έχει ξεσπάσει μεταξύ τοπικών κατασκευαστών πλήττει τη ζήτηση. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Mercedes ανακοίνωσε πτώση 27% στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα για το τρίτο τρίμηνο.