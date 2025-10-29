meta:-«Πλήγμα»-στα-κέρδη-από-το-φορολογικό-νομοσχέδιο-του-Τραμπ

Τα καθαρά κέρδη ήταν 2,71 δισ. δολάρια, ενώ η εταιρεία δήλωσε ότι εξαιρουμένης της συγκεκριμένης επιβάρυνσης θα είχαν αυξηθεί κατά 15,93 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 18,64 δισ. δολάρια.

Μία εφάπαξ επιβάρυνση ύψους 16 δισ. δολαρίων η οποία σχετίζεται με το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ, κατέγραψε το γ’ τρίμηνο η Meta και ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες κατά το επόμενο έτος θα είναι «σημαντικά αυξημένες» σε σχέση με το 2025.

Τα έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού ανήλθαν στα 51,24 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 49,41 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης αναμένει πλέον κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 70 και 72 δισ. δολαρίων, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης των 66 έως 72 δισ. δολαρίων.

«Καθώς αρχίσαμε να σχεδιάζουμε για το επόμενο έτος, έχει γίνει σαφές ότι οι κεφαλαιουχικές μας ανάγκες συνεχίζουν να αυξάνονται σημαντικά… αναμένουμε να επενδύσουμε δυναμικά για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, τόσο μέσω της ανάπτυξης της δικής μας υποδομής όσο και μέσω συνεργασιών με εξωτερικούς παρόχους cloud», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της Meta, Susan Li.

Σύμφωνα με το Reuters, η Meta συνεχίζει να επωφελείται από την τεράστια βάση χρηστών της. Η πλατφόρμα διαφημίσεων με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τους διαφημιστές να φτιάχνουν αυτοματοποιημένες καμπάνιες, να βελτιώνουν την ποιότητα των βίντεο, να μεταφράζουν διαφημίσεις και να δημιουργούν εικόνες προσανατολισμένες σε συγκεκριμένα κοινά.

Η μετοχή της σημειώνει «βουτιά» πάνω από 7% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.