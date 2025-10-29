metlen:-Αγόρασε-μετοχές-αξίας-2,11-εκατ.-ευρώ-ο-Ευάγγελος-Μυτιληναίος

Σε αγορά μετοχών της Metlen αξίας άνω των 420.000 ευρώ προχώρησε ο επικεφαλής του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος τη Δευτέρα.

Ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 50.000 μετοχές στα 42,2019 ευρώ, με το συνολικό ύψος της συναλλαγής να κινείται στα 2,11 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο τίτλος έχει δεχτεί πιέσεις τις τελευταίες συνεδριάσεις, καταγράφοντας απώλειες άνω του 12% τις τελευταίες 30 ημέρες, λόγω θέσεων short που έχουν ανοίξει στη μετοχή τα hedge funds Millennium Capital και Marshall Wace.

Σήμερα η μετοχή ενισχύεται κατά 0,8% στα 42,34 ευρώ.

Θυμίζεται ότι ο κ. Μυτιληναίος έχει προχωρήσει σε αγορά μετοχών της εισηγμένης και στις 26 Σεπτεμβρίου, αποκτώντας 15.000 τίτλους έναντι 708.112,5 ευρώ (σε εύριο 37,1 έως 47,3 ευρώ).