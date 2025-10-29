nvidia:-Η-πρώτη-εταιρεία-που-ξεπέρασε-τα-5-τρισ.-δολάρια-σε-κεφαλαιοποίηση

Το εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο που κατέκτησε η Nvidia αντικατοπτρίζει την εξέλιξή της από έναν εξειδικευμένο κατασκευαστή επεξεργαστών για βιντεοπαιχνίδια σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ξεπέρασε τα 5 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση η Nvidia και έγινε η πρώτη εταιρεία που το καταφέρνει, ενώ η μετοχή της σημειώνει άνοδο 4,64% στις συναλλαγές της Wall Street την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το CNBC, η ισχυρά ανοδική κίνηση της μετοχής της Nvidia έρχεται αφότου ο CEO Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι εταιρεία αναμένει παραγγελίες ύψους 500 δισ. δολαρίων για μικροτσιπ τεχνητής νοημοσύνης και ανακοίνωσε τα σχέδιά της να κατασκευάσει επτά νέους «υπερ-υπολογιστές» για την αμερικανική κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε τα 4,5 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

Επιπλέον, χθες Τρίτη ανακοινώθηκε πως η Nvidia απέκτησε μερίδιο στην Nokia, καθώς ο αμερικανικός κολοσσός θα κάνει δικές του νέες μετοχές της εταιρείας φινλανδικής εταιρείας αξίας 1 δισ. δολαρίων. Πιο αναλυτικά, Nvidia και Nokia σύναψαν συμφωνία για στρατηγική συνεργασία στην ανάπτυξη τεχνολογίας 6G στην κινητή τηλεφωνία, ενώ στο πλαίσιο του deal θα εκδοθούν 166 εκατ. νέες μετοχές της Nokia που θα αποκτήσει η κατασκευάστρια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.