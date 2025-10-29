Wall Street: «Εκτόξευση» ελέω Nvidia – Στο επίκεντρο Magnificent Seven και Fed

«Πρεμιέρα» με ρεκόρ έκανε σήμερα, Τετάρτη (29/10), για μία ακόμη μέρα η Wall Street, με ώθηση αυτή τη φορά από τη Nvidia, η κεφαλαιοποίηση της οποίας «εκτινάχθηκε» πάνω από τα 5 τρισ. δολάρια.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές περιμένουν τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, θεωρώντας τη μείωση σχεδόν βέβαιη, και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου για τις «Magnificent Seven».

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο Nasdaq ανεβαίνει στις 23.985,73 μονάδες με κέρδη 0,7%, ο S&P 500 παίζει στις 6.910,18 μονάδες ενισχυόμενος κατά 0,3% και ο Dow Jones διαπραγματεύεται στις 47.967,62 με +0,55%.

Όσο για τη Nvidia – τον σημερινό καταλύτη της αγοράς – η μετοχή της εκτινάχθηκε πάνω από 4%, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη αμερικανική εταιρεία που φτάνει σε τέτοια αποτίμηση.

Η άνοδος αυτή έθεσε τη μετοχή σε τροχιά πενθήμερου ανοδικού σερί, καθώς και του πρώτου συνεχόμενου διημέρου ανόδου άνω του 4% από τον Μάιο. Η AMD ακολούθησε με άνοδο 2%, ενώ η Micron κέρδισε 3%.

Η Wall Street έρχεται από δύο συνεχόμενες ημέρες νέων ρεκόρ. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,2% και ξεπέρασε για πρώτη φορά το επίπεδο των 6.900 μονάδων ενδοσυνεδριακά, πλησιάζοντας το ορόσημο των 7.000 μονάδων.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αγορά θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει τις δοκιμασίες αυτής της εβδομάδας. Η Fed αναμένεται ευρέως να μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας στο τέλος της συνεδρίασής της την Τετάρτη, ωστόσο παραμένει αβέβαιο αν ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ θα υιοθετήσει χαλαρή (dovish) ρητορική στις δηλώσεις του. Οι επενδυτές προσδοκούν άλλη μία μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα και εμπορικά deals

Από τις «Magnificent Seven», οι πέντε εταιρείες που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα αναμένεται να συνεχίσουν τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων. Ωστόσο, τυχόν απογοήτευση από αυτές τις μεγακεφαλαιοποιημένες εταιρείες θα μπορούσε να πιέσει συνολικά την αγορά.

Οι Alphabet, Meta Platforms και Microsoft θα ανακοινώσουν αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της Τετάρτης (29/10), ενώ οι Apple και Amazon θα το πράξουν την Πέμπτη (30/10).

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας φαίνεται να έχουν αποκλιμακωθεί μετά την πρόοδο του Σαββατοκύριακου, ωστόσο οι επενδυτές αναμένουν πλέον τη συνάντηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Η βελτίωση των σχέσεων αποτέλεσε βασικό μοχλό της ανόδου την Τρίτη (28/10), σύμφωνα με τον Thierry Wizman, στρατηγικό αναλυτή συναλλάγματος και επιτοκίων στη Macquarie Group.

«Η αγορά βλέπει τον Πρόεδρο Τραμπ να επανέρχεται σε συνεργασία με τον υπόλοιπο κόσμο (όπως με την Κίνα και την Ιαπωνία), και αυτό θεωρείται θετικό, καθώς μπορεί να μετριάσει την επιθυμία του για νέους δασμούς», δήλωσε ο Wizman. «Η πιθανότητα επιβολής πολύ υψηλών δασμών, ειδικά στην Κίνα, έχει μειωθεί. Σε κάποιο βαθμό, αυτό ενισχύει και την πιθανότητα μιας πιο χαλαρής στάσης της Fed, καθώς υπάρχει σύνδεση μεταξύ χαμηλότερων δασμών και χαμηλότερου πληθωρισμού».

Παρόλα αυτά, οι πολύ υψηλές αποτιμήσεις και η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης εξακολουθούν να αποτελούν κινδύνους για μια αγορά που κινείται σε ιστορικά υψηλά, παρότι οι αναλυτές προειδοποιούν τους επενδυτές να μην ποντάρουν εναντίον της.

«Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ενθουσιασμό στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας», δήλωσε η Lauren Goodwin, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της New York Life Investments, στην εκπομπή Closing Bell του CNBC την Τρίτη. Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους είμαστε σε ασφαλή πορεία».