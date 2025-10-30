Ακtor: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση των κλάδων Κατασκευών και Παραχωρήσεων- ΣΔΙΤ

Η «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» («Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια και των προηγούμενων ανακοινώσεών της από 01.07.2025, 25.08.2025, 15.09.2025 και 06.10.2025, ότι στις 30.10.2025 ολοκληρώθηκαν οι Αποσχίσεις των κλάδων:

α) του Κλάδου Κατασκευών της Εταιρείας με εισφορά του στην 100% θυγατρική της Εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. ΠαιανίαςΜαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 185305301000 και ΑΦΜ 802918297 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής (εφεξής η «Επωφελούμενη Εταιρεία του Κλάδου Κατασκευών») και απόκτηση του Κλάδου από την τελευταία (εφεξής η «Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών») έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία όλων των νέων μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας, με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας (Κ.Α.Κ 5614744) και στο Γ.Ε.ΜΗ. της Επωφελούμενης Εταιρείας του Κλάδου Κατασκευών (Κ.Α.Κ 5614713) της με αριθ. 3835328AΠ/30-10-2025 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή , Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΑΔΑ : ΨΣΘ946ΝΛΣΞ-9ΩΚ) και

β) του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της Εταιρείας με εισφορά του στην 100% θυγατρική της Εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR PARTICIPATIONS CONCESSIONS- PPP PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 183641001000 και ΑΦΜ 802835246 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής (εφεξής η «Επωφελούμενη Εταιρεία Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ») και απόκτηση του Κλάδου από την τελευταία, (εφεξής η «Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ»), έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία όλων των νέων μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας, με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας (Κ.Α.Κ 5614870) και στο Γ.Ε.ΜΗ. της Επωφελούμενης Εταιρείας Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ (Κ.Α.Κ 5614808) της με αριθ. 3835353AΠ/3010-2025 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή, Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΑΔΑ : 62Τ446ΝΛΣΞ-5ΩΨ).

Οι ως άνω Αποσχίσεις έλαβαν χώρα σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4601/2019, ιδίως με τα άρθρα 54, 57 παρ. 2 (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση), 59-73 και 83-88 του ν. 4601/2019, του Μέρους Δ (άρθρα 47-59) του ν. 5162/2024 και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

Με την ως άνω συντέλεση της Απόσχισης εκάστου Κλάδου η κάθε Επωφελούμενη Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια σύμφωνα με το νόμο και καθίσταται καθολική διάδοχος στο σύνολο του μεταβιβαζόμενου σε αυτήν Κλάδου.