Αυξημένες-οι-τιμές-σε-σιτάρι,-ζάχαρη,-βαμβάκι-και-βοοειδή-τον-Οκτώβριο

Ενισχύθηκε ο δείκτης αγροτικών προϊόντων τον Οκτώβριο, με εμφανείς τις επιπτώσεις από το γενικότερο θετικό κλίμα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο τιμών αγροτικών προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς, σε επιμέρους αγροτικά προϊόντα η εικόνα των τιμών ήταν μικτή. Συγκεκριμένα, οι τιμές σε σιτάρι, ζάχαρη, βαμβάκι, καλαμπόκι, σόγια και βοοειδή ενισχύθηκαν, ενώ οι τιμές σε χυμό πορτοκαλιού και ρύζι υποχώρησαν.

Ειδικότερα, η τράπεζα σημειώνει ότι οι διεθνείς μετοχικές αγορές κατέγραψαν άνοδο σε μηνιαίο επίπεδο, γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και των προσδοκιών για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Fed.

Η θετική πορεία ενισχύθηκε από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, την αυξημένη ρευστότητα και την προσωρινή αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας και ΗΠΑ – Βραζιλίας. Εξελίξεις, που πιθανά να ενισχύσουν τις παγκόσμιες αναπτυξιακές προοπτικές και οι οποίες οδήγησαν σε πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων 2ετούς και 10ετούς διάρκειας. Αντίθετα, το δολάριο ενισχύθηκε, καθώς η αδυναμία του ευρώ λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία και η αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια ενίσχυσαν τον ρόλο του ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Επισημαίνεται ότι παρά την πρόσφατη κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας, με εκατέρωθεν περιορισμούς στις εξαγωγές και την απειλή επιβολής δασμών 100% από τις ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμβιβαστικής συμφωνίας. Η συνέχιση των διπλωματικών επαφών μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, καθώς και η 90ήμερη παράταση της εμπορικής εκεχειρίας, η οποία λήγει στις 10 Νοεμβρίου, ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης και βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Σε σχέση με τον καιρό, οι συνθήκες La Niña βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διατηρηθούν έως τον χειμώνα 2025–2026, με πιθανή μετάβαση σε ουδέτερη φάση στις αρχές του 2026. Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τη γεωργική παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας αυξημένες βροχοπτώσεις σε Ασία και Αυστραλία, ευνοώντας ορισμένες καλλιέργειες (ρύζι και σόγια), καθώς και ξηρασίες σε ΗΠΑ και Περού, με αρνητικές επιπτώσεις σε βασικά σιτηρά (σιτάρι και καλαμπόκι). Οι μεταβολές αυτές εντείνουν την αστάθεια στις τιμές των αγροτικών προϊόντων και ενισχύουν τις πιέσεις στην επισιτιστική ασφάλεια, διεθνώς. Στον τομέα των σιτηρών, οι τιμές φαίνεται να έχουν βρει στήριξη κοντά στα τρέχοντα επίπεδα, τα οποία βρίσκονται στο όριο ή κάτω από το κόστος παραγωγής, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, συμπεριλαμβανομένης και της σόγιας, θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα άνοδο στις τιμές του σιταριού και του καλαμποκιού.

Για τη ζάχαρη, εκτιμάται ότι στα τρέχοντα επίπεδα τιμών αρνητικοί παράγοντες (χαμηλές τιμές ενέργειας, δασμοί, παραγωγικό πλεόνασμα) έχουν προεξοφληθεί, αντιστρέφοντας την πτωτική της πορεία. Η αναμενόμενη ενισχυμένη βραζιλιάνικη παραγωγή πορτοκαλιών με τη μειωμένη κατανάλωση, ενδέχεται να διατηρήσει την πτωτική πίεση στην τιμή του χυμού πορτοκαλιού. Οι τιμές του βαμβακιού ενδέχεται να παραμείνουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδο στο πλαίσιο των συγκρατημένων αναπτυξιακών προοπτικών, της αυξημένης προσφοράς και της μειωμένης ζήτησης. Για τα βοοειδή, οι τιμές τους δύναται να συνεχίσουν να ευνοούνται εξαιτίας περιορισμού της προσφοράς, των εξαγωγών και της ενισχυμένης ζήτησης. Η αναμενόμενη αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα, λόγω της ενισχυμένης προσφοράς, δύναται να διατηρήσει την πτωτική πίεση στην τιμή του ρυζιού.

Σε μηνιαίο επίπεδο, τον Οκτώβριο 2025, ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων κινήθηκε ανοδικά (1,16%), ενώ μικρότερη ήταν η ενίσχυση του δείκτη εμπορευμάτων (0,82%). Ως πιθανοί λόγοι της απόκλισης μπορεί να αναφερθούν η υπερβάλλουσα ζήτηση και η απουσία εντάσεων στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις συμβάλλοντας θετικά στη διατήρηση της σταθερότητας στην αγορά, παρά την ανατίμηση του δολαρίου. Ωστόσο, η τεχνική εικόνα του δείκτη εμφανίζεται συνολικά αρνητική.