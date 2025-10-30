Βελτιώνεται το οικονομικό κλίμα – Ενισχύονται οι προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο

Η βελτίωση αποδίδεται στην ανάκαμψη των προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο, ενώ ενισχυμένες είναι οι προσδοκίες και στις υπηρεσίες.

Βελτίωση κατέγραψε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο μετά από τη βουτιά του Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τις 107,5 μονάδες από τις 106,2 μονάδες που ήταν ένα μήνα πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η βελτίωση αποδίδεται στην ανάκαμψη των προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο, ενώ ενισχυμένες είναι οι προσδοκίες και στις υπηρεσίες. Οριακά βελτιωμένες είναι οι προσδοκίες στη βιομηχανία, ενώ βουτιά καταγράφει το ισοζύγιο θετικών και αρνητικών εκτιμήσεων στις κατασκευές με τις θετικές εκτιμήσεις να εξακολουθούν να είναι περισσότερες από τις αρνητικές.

Σε ό,τι αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη ο σχετικός δείκτης καταγράφει νέες απώλειες μετά από την ανάκαμψη του Σεπτεμβρίου, και οι Έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να είναι οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη.

Παραμένει η αβεβαιότητα

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βρίσκεται τον Οκτώβριο σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του γ’ τριμήνου του 2025 που ήταν κατά μέσο όρο στις 108,4 μονάδες. Γενικά παρατηρείται μια μεταβλητότητα στους δείκτες του οικονομικού κλίματος, που γενικά θεωρούνται πρόδρομοι δείκτες για διάφορα μεγέθη της οικονομίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επάρκεια για την πρόβλεψη των άμεσων εξελίξεων, ακόμα και για την πορεία του ΑΕΠ.

Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ στην έκθεση του για την ελληνική οικονομία, διανύουμε μια περίοδο έντονων αβεβαιοτήτων, κυρίως στο διεθνές περιβάλλον, με τον τομέα της Βιομηχανίας που είναι περισσότερο εκτεθειμένος στις διεθνείς εξελίξεις στον εμπορικό προστατευτισμό και στις σχετικές συμφωνίες να επηρεάζεται γενικά περισσότερο.

Ταυτόχρονα, η ανθεκτικότητα της εγχώριας κατανάλωσης και οι προσδοκίες για ικανοποιητικές τουριστικές ροές που επιβεβαιώθηκαν οδήγησαν σε μια διατήρηση των προσδοκιών στις Υπηρεσίες.

Στις Κατασκευές η διόρθωση του δείκτη που καταγράφθηκε το τρίτο τρίμηνο ήταν αναμενόμενη κυρίως στα Ιδιωτικά Έργα, καθώς ο δείκτης κινείται γενικά σε πολύ υψηλά επίπεδα για αρκετούς μήνες, ενώ στο Λιανικό εμπόριο, μόνο ο κλάδος Τροφίμων-Ποτών ανέκοψε την περαιτέρω υποχώρηση του σχετικού δείκτη.

Απαισιόδοξα τα νοικοκυριά

Τα νοικοκυριά, όπως καταγράφεται στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, είναι γενικά πιο απαισιόδοξα. «Τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά δεδομένα της οικονομίας διατηρούνται σταθερά το τελευταίο διάστημα, με τη μείωση της ανεργίας να δημιουργεί εισοδήματα σε περισσότερα νοικοκυριά, ωστόσο με τον πληθωρισμό να εμμένει σε τιμές άνω του 2%, το οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, συνιστώντας

την πλέον ρυθμιστικό παράγοντα στην διαμόρφωση του οικονομικού κλίματος», αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος και στην Ευρώπη

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ενισχύθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη καταγράφοντας άνοδο 1 μονάδας και 1,2 μονάδων αντίστοιχα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Βέβαια και οι δύο δείκτες εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω του μέσου επιπέδου των 100 μονάδων.

Οι προσδοκίες ενισχύθηκαν αυτόν τον μήνα σχεδόν σε όλους τους επιμέρους τομείς (βιομηχανία, λιανεμπόριο, κατασκευές και καταναλωτική εμπιστοσύνη) και παρέμειναν σχετικά σταθερές στις υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ενισχύθηκε σημαντικά στη Γαλλία (2,5 μονάδες), στην Ιταλία (1,4% μονάδες) και στη Γερμανία (1 μονάδα), ενώ παρέμεινε σχετικά σταθερός στην Ολλανδία (+0,3) και υποχώρησε στην Ισπανία (-0,9) και την Πολωνία (-1,5).