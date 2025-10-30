Βουλή: Ψηφίστηκε ο «χρονοκόφτης» για τις ομιλίες των βουλευτών – Ποια κόμματα διαφώνησαν

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου, οι προτάσεις του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής.

Στην ψηφοφορία, τα κόμματα τοποθετήθηκαν, ως ακολούθως:

Επί της αρχής, «Ναι» δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. «Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη. «Όχι» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 1 (σ.σ. διασφάλιση της τήρησης του χρόνου ομιλίας με ηλεκτρονικό τρόπο), «Ναι» δήλωσε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση. “Όχι” δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 2 (σ.σ. προσδιορισμός χρονικού διαστήματος εντός του οποίου μπορεί να προβληθεί αντίρρηση αντισυνταγματικότητας), «Ναι» δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. «Όχι» δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 3 (σ.σ. ρητή απαγόρευση αγόρευσης υπό διπλή ιδιότητα): «Ναι» δήλωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. «Όχι» δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Τι προβλέπουν οι τροποποιήσεις στον Κανονισμό λειτουργίας της Βουλής

Οι τροποποιήσεις στον Κανονισμό λειτουργίας της Βουλής θα επιτρέψουν την χρήση λειτουργίας του ηλεκτρονικού «κόφτη» στα μικρόφωνα πολιτικών αρχηγών και βουλευτών που ξεπερνούν τον δικαιούμενο χρόνο ομιλίας στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας.

Θα υπάρχει μια μικρή ανοχή σε όλους τους ομιλητές έως 25% επιπλέον του χρόνου που αρχικώς δικαιούνται και στην συνέχεια θα κλείνει αυτομάτως το μικρόφωνο.

Ειδικότερα, οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά (συνολικά για όλες τις παρεμβάσεις), οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και οι αρμόδιοι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13.

Παράλληλα, με το κλείσιμο του μικροφώνου έχει δοθεί οδηγία στον σκηνοθέτη της Βουλής να βγάζει από το πλάνο τον ομιλητή και να δείχνει την γενική εικόνα της αίθουσας.

Έως τρεις φορές την ημέρα θα ζητούν τον λόγο υπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί

Με τις αλλαγές, οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν τον λόγο έως και 3 φορές την ημέρα, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει επίκληση δυο ιδιοτήτων (σε όποιον τη φέρει) για να ζητηθεί ο λόγος.

Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε εφαρμογή εντός του πρώτου 10ημέρου του Νοεμβρίου αλλά σε πρώτη φάση θα αφορούν μόνο συζητήσεις νομοσχεδίων και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στην πορεία θα ενταχθούν στους νέους κανόνες οι προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις, προτάσεις δυσπιστίας και ο προϋπολογισμός.