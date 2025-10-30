Γ.-Γεραπετρίτης:-«Προσβλέπουμε-σε-ένα-σταθερό-πολιτικό-περιβάλλον-στο-Ιράκ»

«Προσβλέπουμε σε ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον στο Ιράκ που θα αποτελέσει ένα γόνιμο περιβάλλον επί του οποίου να οικοδομήσουμε», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ Φαούντ Χουσείν (Fuad Hussein) στη Βαγδάτη, όπου βρίσκεται.

Όπως τόνισε, οι σχέσεις μεταξύ των χωρών και των λαών μας ανατρέχουν στην αρχαιότητα. «Η Ελλάδα και το Ιράκ είναι πυλώνες αρχαίων πολιτισμών που έχουν επηρεάσει βαθιά ολόκληρο τον κόσμο. Η κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελεί το πιο ισχυρό στοιχείο της κοινής μας ιστορίας και πιστεύω ότι μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτήν την σπουδαία παρακαταθήκη των αρχαίων μας πολιτισμών».

Σημείωσε πως «το Ιράκ είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας» και κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές για περαιτέρω προώθηση της οικονομικής συνεργασίας, ιδίως στους τομείς των επενδύσεων, της ενέργειας, στον ακαδημαϊκό τομέα, τον τουρισμό, τη γεωργία, τις κατασκευές και την τεχνολογία διαχείρισης υδάτων.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να αξιοποιήσουν το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων, με στόχο την αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου. «Η 9η Σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής μας, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από 10 ημέρες, μεταξύ των δύο υφυπουργών, εδώ στη Βαγδάτη, ήταν ένα πολλά υποσχόμενο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε ο υπουργός.

Ακόμη, ξεκινούν τον Δεκέμβριο απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ερμπίλ από τον ελληνικό αερομεταφορέα, Aegean Airlines, γεγονός που «θα ενισχύσει σημαντικά τους δεσμούς μεταξύ των λαών μας, τους οικονομικούς, αλλά και τους πολιτιστικούς μας δεσμούς. Είμαι πολύ υπερήφανος που η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Βαγδάτη», σημείωσε ο υπουργός.

Επισήμανε πως «ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026, η Ελλάδα παραμένει σταθερός υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, και είναι προσηλωμένη στους κανόνες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: τον σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών».

Χαρακτήρισε το Ιράκ «μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή». «Οι προσπάθειές σας για την προώθηση της ειρήνης είναι τεράστιες, με δεδομένο τον ασταθή και ταραχώδη χαρακτήρα των καιρών και της περιοχής» είπε και επισήμανε πως «η Ελλάδα, ως έντιμος συνομιλητής με όλες τις αραβικές χώρες, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Για τη Γάζα, ανέφερε πως «η Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας και μας επιτρέπει να διατηρούμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την εγκαθίδρυση μιας διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας στη Γάζα».

«Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο την επόμενη μέρα στη Γάζα, μέσω της συμβολής της στην ανοικοδόμηση της περιοχής και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στην περιοχή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε επίσης η κατάσταση στη Συρία με τον κ. Γεραπετρίτη να επαναλαμβάνει τη μακροχρόνια υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

«Υπογράμμισα ότι η συριακή μεταβατική κυβέρνηση πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για μια συμπεριληπτική διακυβέρνηση, διασφαλίζοντας την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών της Συρίας» τόνισε.

Σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποστηρίξει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή».

Τέλος, υπενθύμισε πως η Ελλάδα ασκεί την προεδρία του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών για το 2025 και κάλεσε τον Ιρακινό ομόλογό του στην επικείμενη 9η Υπουργική Συνάντηση τον ερχόμενο Δεκέμβριο στην Αθήνα. «Αυτό θα αποτελέσει μια επιπλέον ευκαιρία για εμάς να συζητήσουμε τη σημαντική δυναμική των διμερών μας σχέσεων», κατέληξε.

