Διεθνές-πρόγραμμα-πιστοποίησης-στελεχών-esg-από-το-Κέντρο-Αειφορίας-στην-Αθήνα

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του πολυβραβευμένου και εξελιγμένου Διεθνούς Προγράμματος Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG), που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιδιώκουν να ενισχύσουν τη στρατηγική τους γύρω από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τα κριτήρια ESG και τη συμμόρφωση με τις νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρακτικά εργαλεία και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ESG, ενώ η πιστοποίηση που απονέμεται είναι διεθνώς αναγνωρισμένη.

Το πρόγραμμα διδάσκεται από εισηγητές με πολυετή διεθνή εμπειρία σε τομείς όπως η ESG στρατηγική, η Κυκλική Οικονομία και η Εταιρική Υπευθυνότητα, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμες ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες και στελέχη κορυφαίων οργανισμών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διπλής πιστοποίησης στους πλέον καίριους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας ουσιαστικά την επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση από το Chartered Management Institute (CMI) του Ηνωμένου Βασιλείου και τον διεθνή οργανισμό CPD, ενώ εντάσσονται στο παγκόσμιο δίκτυο αποφοίτων του CSE, που αριθμεί πάνω από 10.000 στελέχη από 90+ χώρες και οργανισμούς του Fortune 500.