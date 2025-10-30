Ευ. Μυτιληναίος: Εκτός γεωπολιτικού παιχνιδιού η Ευρώπη – Πανάκριβο το ρεύμα για τις ελληνικές βιομηχανίες

Το «soft power», που εξήγαγε σε όλο τον κόσμο η Ευρώπη, έχει αντικατασταθεί από το «hard power». «Αυτή τη στιγμή μιλάνε τα όπλα, δεν μιλάει ούτε ο Μπετόβεν ούτε ο Μπαχ. Μιλάνε οι παγκόσμιες δυνάμεις που έχουν στρατιωτική υπεροχή, οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία», τόνισε ο Πρόεδρος και CΕΟ της Metlen στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

Η Ευρώπη έχει μείνει τελείως έξω από το γεωπολιτικό παιχνίδι, καθώς έχει χάσει μεγάλο μέρος της ανταγωνιστικότητας που τη χαρακτήριζε, όπως σημείωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen, από το 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

«Είμαι πρόεδρος της Eurometaux και βρίσκομαι πολύ συχνά στις Βρυξέλλες, έχοντας τη δυνατότητα να συναντώ κοινοτικούς αξιωματούχους και αρχηγούς κρατών. Το συναίσθημα που με διακατέχει, επιστρέφοντας από αυτές τις επισκέψεις, είναι αυτό της θλίψης», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, χωρίς το πλεονέκτημα της ανταγωνιστικότητας, χωρίς το πλεονέκτημα μεγάλων εξαγωγών στον πλανήτη και στην Κίνα, και «με τον τυφώνα Τραμπ», η Ευρώπη έχει χάσει τη θέση της στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων, όπου αποφασίζεται το μέλλον του πλανήτη.

Υπογράμμισε πως η Ευρώπη πέρασε 80 χρόνια ειρήνης και ευημερίας. Πλέον, ωστόσο, το μοντέλο του «soft power», που εξήγαγε σε όλο τον κόσμο, έχει αντικατασταθεί από το «hard power». «Αυτή τη στιγμή μιλάνε τα όπλα, δεν μιλάει ούτε ο Μπετόβεν ούτε ο Μπαχ. Μιλάνε οι παγκόσμιες δυνάμεις που έχουν στρατιωτική υπεροχή, οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία», τόνισε.

Σημείωσε πως στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΕΕ – ΗΠΑ, ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 30%, υπαναχωρώντας τελικά στο 15% με αντάλλαγμα την εισαγωγή ενεργειακών προϊόντων 750 δισ. δολαρίων εντός 3ετίας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο κ. Μυτιληναίος εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν είναι επιτεύξιμος αυτός ο στόχος, αλλά και για το κατά πόσο η Κομισιόν θα υποχρεώσει κάθε εταιρεία και κράτος να προμηθευτεί ενέργεια από τις ΗΠΑ.

«Η Metlen είναι από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς φυσικού αερίου στην περιοχή. Δεν θα μας πει όμως η Πρόεδρος της Κομισιόν από πού θα εισάγουμε και πόσο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε πως το φυσικό αέριο γίνεται commodity σαν το πετρέλαιο και θα παίζει στρατηγικό ρόλο τις επόμενες 10ετίες. Καλώς ή κακώς, η Ευρώπη στηρίχτηκε στο ρωσικό αέριο και πετρέλαιο για να πραγματοποιήσει το οικονομικό θαύμα των προηγούμενων 10ετιών.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν καταδικάζει την εισβολή στην Ουκρανία – εμείς οι Έλληνες ειδικά, έχοντας υποφέρει από εισβολή στην Κύπρο, έχουμε νιώσει στο πετσί μας τι σημαίνει εισβολή. Ωστόσο, αν νομίζεις ότι θα σταματήσεις τον πόλεμο με κυρώσεις, που τελικά καταλήγουν εις βάρος σου, κάνεις μεγάλο λάθος. Σημαίνει πως δεν ξέρεις ιστορία», συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε πως το καλύτερο θα ήταν να είχε βρεθεί μία αρχιτεκτονική ασφάλειας που θα συμπεριλάμβανε τη Ρωσία, ώστε η βιομηχανική βάση της Ευρώπης να μπορούσε να συνδυαστεί με τις ρωσικές πρώτες ύλες. «Θα ήμασταν πρώτο τραπέζι πίστα», υπογράμμισε, ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις που καθορίζουν την τύχη του πλανήτη.

Απαντώντας σε ερώτηση για την εξέλιξη του ενεργειακού κόστους, υπογράμμισε πως δεν είναι αισιόδοξος ούτε για την Ευρώπη ούτε για την Ελλάδα – τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις βιομηχανίες. Υπενθύμιζε πως ο Πρωθυπουργός στο ΣΕΒ δεσμεύτηκε προσωπικά για μέτρα ελάφρυνσης των βιομηχανιών. Σύμφωνα με τον σύντομο διάλογο που είχαν κατά τη χθεσινή εκδήλωση για τη νέα σύγχρονη βιοκλιματική πρόσοψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναμένονται νέα τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Σημείωσε πως με μεγάλο κόστος τόσο για τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους παρόχους, όσο και για τον κρατικό κορβανά, το ρεύμα στην Ελλάδα είναι από τα πιο προσιτά στην Ευρώπη. «Στην Ελλάδα το ρεύμα είναι φθηνό ρεύμα στα νοικοκυριά, πανάκριβο στη βιομηχανία. Το θέμα είναι πολιτικό, όπως καταλαβαίνετε», συμπλήρωσε.

Σημείωσε πως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα συνέβαλε στην καλύτερη περίοδο της Ευρώπης εδώ και αιώνες. Εδώ όμως και μερικά χρόνια, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά ομάδων που μπορούν να ασκούν πίεση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Για αυτό και βλέπουμε αντιδράσεις από τους πολίτες, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, στις ευρωεκλογές.

Όσον αφορά το πολιτικό «τοπίο» στη χώρα μας, τόνισε πως με τους τρέχοντες συσχετισμούς δυνάμεων, όπως καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, δεν εκλέγεται κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα πρόβλημα, που οι ξένοι μέτοχοι της Metlen και οι αναλυτές ρωτούν πώς θα επιλυθεί, ώστε να συνεχιστεί η πολιτική και οικονομική ηρεμία των τελευταίων ετών.

«Πάντως, η Ελλάδα είναι καλύτερα από πολλές χώρες στην Ευρώπη. Πολλά κράτη βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερη αναταραχή», κατέληξε.