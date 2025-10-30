ΗΠΑ:-Το-Πεντάγωνο-εκπαιδεύει-23.500-μέλη-της-Εθνοφρουράς-για-την-αντιμετώπιση-ταραχών-στις-μεγάλες-πόλεις

Το Πεντάγωνο έχει διατάξει χιλιάδες εξειδικευμένα στελέχη της Εθνοφρουράς να ολοκληρώσουν εκπαίδευση για αποστολές αντιμετώπισης πολιτικών ταραχών τους επόμενους μήνες — μια ένδειξη ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να στέλνει ένστολες στρατιωτικές δυνάμεις στα αστικά κέντρα, πρακτική που στο παρελθόν επιτρεπόταν μόνο σε εξαιρετικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μπορεί να εξελιχθεί σε νέα κανονικότητα.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που εξέτασε η εφημερίδα The Washington Post, η νεοσύστατη «Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης» του Υπουργείου Άμυνας, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Εθνοφρουράς, πρέπει να είναι πλήρως εκπαιδευμένη, εξοπλισμένη με μέσα καταστολής ταραχών και έτοιμη για ανάπτυξη έως την 1η Ιανουαρίου. Οι 200 στρατιώτες που θα τη στελεχώσουν θα προέρχονται από μονάδες της Εθνοφρουράς που συνήθως ασχολούνται με την αντιμετώπιση πυρηνικών ατυχημάτων και τρομοκρατικών επιθέσεων.

Μια ξεχωριστή αλλά παρόμοια δομή, γνωστή ως National Guard Reaction Force, αναμένεται να ολοκληρώσει την εκπαίδευση για πολιτικές ταραχές και να είναι πλήρως επιχειρησιακή έως την 1η Απριλίου. Το συνολικό μέγεθος της δύναμης θα φτάσει τους 23.500 στρατιώτες σε όλες τις Πολιτείες, εξαιρουμένης της Κολούμπια. Οι περισσότερες Πολιτείες θα διαθέτουν 500 άτομα η καθεμία, ενώ οι υπόλοιπες από 250 έως 450. Οι συγκεκριμένες δυνάμεις χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και όχι για επιχειρήσεις καταστολής ταραχών.

Η εντολή αυτή, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παρουσία ομοσπονδιακών και μεταναστευτικών δυνάμεων ασφαλείας, υποδηλώνει ότι οι στρατιωτικές αναπτύξεις εντός των ΗΠΑ ενδέχεται να αυξηθούν σε μέγεθος και έκταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τις αναπτύξεις αυτές ως προσπάθεια «καταπολέμησης της βίας και του εγκλήματος», προκαλώντας όμως την οργή Δημοκρατικών κυβερνητών που αντιδρούν δικαστικά.

Το Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου, μιλώντας ανώνυμα, ανέφερε ότι «το Πεντάγωνο αναθεωρεί τα σχέδια χρήσης των δυνάμεων αντίδρασης της Εθνοφρουράς, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητά τους να συνδράμουν τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές στην καταστολή πολιτικών ταραχών».

Ο Τραμπ έχει ήδη κινητοποιήσει χιλιάδες μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, το Λος Άντζελες και το Μέμφις, ενώ οι αναπτύξεις στο Σικάγο και το Πόρτλαντ του Όρεγκον καθυστέρησαν λόγω δικαστικών αποφάσεων. Έχει επίσης ισχυριστεί ότι διαθέτει «απεριόριστη εξουσία» να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις, ακόμη και εν ενεργεία, στο εσωτερικό της χώρας — κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο, εκτός εάν επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act).

«Έχουμε πόλεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα, και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε στρατιωτικό ακροατήριο στην Ιαπωνία την Τρίτη. «Στέλνουμε την Εθνοφρουρά, και αν χρειαστεί περισσότερη δύναμη, θα στείλουμε περισσότερη, γιατί οι πόλεις μας πρέπει να είναι ασφαλείς».

Αργότερα είπε σε δημοσιογράφους: «Τα δικαστήρια δεν θα εμπλέκονταν, κανείς δεν θα εμπλεκόταν. Θα μπορούσα να στείλω τον Στρατό, το Ναυτικό, την Αεροπορία, τους Πεζοναύτες. Θα μπορούσα να στείλω όποιον θέλω».

Τα έγγραφα του Πενταγώνου που επεξεργάστηκε η Washington Post το καλοκαίρι, περιγράφουν σχέδιο για τη δημιουργία μιας «Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης για Εσωτερικές Πολιτικές Ταραχές» της Εθνοφρουράς, ικανής να αναπτύσσεται άμεσα σε όλη τη χώρα. Το σχέδιο προβλέπει ότι στρατεύματα από διάφορες Πολιτείες θα βρίσκονται σε ετοιμότητα μόνιμα, κατανεμημένα μεταξύ στρατιωτικών βάσεων στην Αριζόνα και την Αλαμπάμα, ενώ επισημαίνει τον κίνδυνο πολιτικής έντασης αν κάποιος κυβερνήτης αρνηθεί να συνεργαστεί, καθώς και την οικονομική επιβάρυνση που θα επιφέρει η διαρκής επιφυλακή.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη δημιουργία της δύναμης αυτής τον Αύγουστο. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι η δύναμη θα αποτελείται από 200 άτομα, προερχόμενα από τη μονάδα Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Υποστήριξης. Οι στρατιώτες αυτοί έχουν ειδική εκπαίδευση στην αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και των πολιτικών ταραχών που μπορεί να τις συνοδεύουν. Η πρώτη ομάδα θα μπορεί να κινητοποιηθεί εντός οκτώ ωρών, ενώ η πλήρης δύναμη εντός μιας ημέρας. Προβλέπεται επίσης εκπαίδευση στη χρήση τέιζερ και σπρέι πιπεριού, ενώ κάθε μονάδα θα διαθέτει 100 πλήρη σετ εξοπλισμού καταστολής πλήθους.

Η ομοσπονδοποιημένη Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ήδη υπάρχουσα Εθνοφρουράς Αντίδρασης, που βρίσκεται σε ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εντός κάθε Πολιτείας.