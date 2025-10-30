Η-intracom-telecom-προμηθεύει-τη-skytelecom-με-Τεχνολογίες-fwa-για-Ασύρματο-gigabit-internet

Η Intracom Telecom ανακοινώνει την ενίσχυση της συνεργασίας της με τη SkyTelecom, τον μεγαλύτερο πάροχο ασύρματου Internet στην Ελλάδα.

Το δίκτυο της SkyTelecom αξιοποιεί την πρωτοποριακή τεχνολογία WiBAS™ G5 28GHz της Intracom Telecom, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Με την εγκατάσταση των τερματικών συσκευών WiBAS™ G5 GigaConnect, η SkyTelecom αναβαθμίζει την υπηρεσία SkyLink προσφέροντας αξιόπιστη ευρυζωνική σύνδεση gigabit έως και 1 Gbps σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με εκτεταμένη κάλυψη.

Για τη SkyTelecom, η τεχνολογία WiBAS™ G5 GigaConnect σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο στην παροχή υπηρεσιών internet υψηλής ταχύτητας σε χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας την καινοτομία της Intracom Telecom, η εταιρεία στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της, προσφέροντας την ιδανική λύση σε όσους αναζητούν γρήγορη, αξιόπιστη και πραγματικά απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Με τη μετάβαση από το μη αδειοδοτημένο φάσμα των 5 GHz στο αδειοδοτημένο φάσμα των 28 GHz mmWave, η SkyTelecom διασφαλίζει μεγαλύτερη χωρητικότητα, αξιοπιστία και σταθερή απόδοση για όλους τους τελικούς χρήστες.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας πώς οι εγχώριοι πάροχοι υπηρεσιών και οι τεχνολογικοί ηγέτες μπορούν να συνεργάζονται για να γεφυρώσουν τα κενά συνδεσιμότητας και να επιταχύνουν τη μετάβαση της χώρας προς ένα πλήρως ψηφιακό μέλλον.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κορδοπίτουλας, Διευθύνων Σύμβουλος της SkyTelecom, δήλωσε: «Η αποστολή μας ήταν πάντοτε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Συνεργαζόμαστε ξανά με την Intracom Telecom και παρέχουμε gigabit υπηρεσίες, πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά από ποτέ, συγκριτικά με την οπτική ίνα. Με αυτή την επένδυση, η SkyTelecom συνεχίζει να ηγείται στον τομέα της ασύρματης ευρυζωνικής καινοτομίας, θέτοντας νέα πρότυπα σε ταχύτητα, αξιοπιστία και ικανοποίηση πελατών.»

Ο κ. Γιάννης Τενίδης, Διευθυντής Marketing Ασύρματων Λύσεων της Intracom Telecom, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη SkyTelecom στο δίκτυο πελατών του WiBAS™ GigaConnect, που ήδη προσφέρει gigabit σύνδεση σε νοικοκυριά σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Υποστηρίζουμε πλήρως το όραμα της SkyTelecom να παρέχει αξιόπιστη συνδεσιμότητα υπερ-υψηλών ταχυτήτων μέσω αδειοδοτημένου φάσματος. Η συχνότητα των 28 GHz υποστηρίζει συνδέσεις gigabit και υψηλότερες, και το WiBAS™ G5 παραμένει κορυφαία επιλογή χάρη στη συνεχή του εξέλιξη.»