Η-novo-nordisk-«έκλεψε»-την-metsera-από-τη-pfizer

Σε μια κίνηση-έκπληξη, η Novo Nordisk έκανε μια ανταγωνιστική προσφορά για την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας παχυσαρκίας Metsera, αρπάζοντάς την από τη Pfizer καθώς οι φαρμακευτικές εταιρείες ανταγωνίζονται για πλεονέκτημα στην ταχέως αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική αγορά φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Η Novo Nordisk υπέβαλε προσφορά ύψους έως και 8,5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 6 δισ. προκαταβολών και μεταγενέστερων πληρωμών ορόσημων. Η προσφορά της Pfizer ανήλθε σε 7,3 δισ. δολάρια.

Η Pfizer δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η προσφορά της Novo ήταν «απερίσκεπτη» και θα ήταν κακή για τον ανταγωνισμό στην αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία.

Ανταγωνισμός ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια επιθετική στροφή της Novo Nordisk, μία εβδομάδα μετά την αποπομπή του μεγαλύτερου μέρους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, λόγω ανησυχιών ότι δεν κινούνταν αρκετά γρήγορα στην αγορά της παχυσαρκίας, όπου ανταγωνίζεται τον κύριο ανταγωνιστή της, Eli Lilly.

Η παγκόσμια αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία προβλέπεται να φτάσει τα 150 δισ. δολάρια στις αρχές της δεκαετίας του 2030, τροφοδοτούμενη από την ταχεία υιοθέτηση θεραπειών GLP-1 από εταιρείες όπως η Novo και η Lilly.

Η Novo δήλωσε ότι η συμφωνία με την Metsera θα της παράσχει την ευκαιρία να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες του «συμπληρωματικού χαρτοφυλακίου και των δυνατοτήτων» της αμερικανικής εταιρείας.

Οι μετοχές της Metsera έχουν απογειωθεί σχεδόν κατά 100% από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, από 26,50 δολάρια ανά μετοχή στις 31 Ιανουαρίου σε 52,21 δολάρια την Τετάρτη.

Η Metsera φέρνει το χαρτοφυλάκιο πειραματικών φαρμάκων για την παχυσαρκία, με το MET-097i, ένα ενέσιμο GLP-1, και το MET-233i, το οποίο μιμείται την παγκρεατική ορμόνη αμυλίνη, να είναι τα βασικά μεταξύ τους.

Με πληροφορίες από CNBC