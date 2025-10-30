Ισχυρές-επιδόσεις-το-q3-για-την-capital-clean-energy-carriers-του-Β.-Μαρινάκη

Η Capital Clean Energy Carriers Corp., η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Κυριοτερα Οροσημα Τριμήνου

· Νέα μακροπρόθεσμη σύμβαση χρονοναύλωσης για ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου («LNG/C») υπό ναυπήγηση.

· Ολοκληρώθηκε η πώληση πλοίου container χωρητικότητας 13.312 TEU η οποία είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025.

· Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για έξι πλοία διπλού καυσίμου μεταφοράς αερίου (Dual Fuel Medium Gas Carriers – DF MGC) και δύο πλοία μεταφοράς υγρού διοξειδίου του ανθρακα (LCO₂)/μεταφοράς αερίων (multi-gas carriers).

· Ολοκληρώθηκαν οι πενταετείς ειδικές επιθεωρήσεις των LNG/C ‘Aristos I’ και ‘Aristidis I’.

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, δήλωσε:

«Το τρίτο τρίμηνο αποτέλεσε ακόμη μία περίοδο ισχυρών επιδόσεων για την Εταιρεία, με σημαντικές επιτυχίες σε όλους τους στρατηγικούς άξονες και τις επιχειρησιακές μας προτεραιότητες. Οι δραστηριότητες μας συνεχίζουν να αποκτούν δυναμική, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας στον κλάδο μεταφοράς LNG και εμπορευμάτων αερίου γενικότερα.

Η Εταιρεία εξασφάλισε με επιτυχία μακροχρόνια ναύλωση για ακόμη ένα πλοίο LNG που βρίσκεται υπό ναυπήγηση, πολύ νωρίτερα από την προγραμματισμένη παράδοσή του. Η κίνηση αυτή όχι μόνο υποδεικνύει προνοητικό σχεδιασμό, αλλά συμβάλλει και στην περαιτέρω διαφοροποίηση της πελατειακής μας βάσης. Η συνολική διάρκεια ανεκτέλεστων συμβολαίων της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 6,9 χρόνια, με συμβολαιοποιημένα έσοδα ύψους $3,0 δισ., γεγονός που ενισχύει την ορατότητα των ταμειακών ροών και υποστηρίζει μια κεφαλαιακή διάρθρωση μειωμένου ρίσκου, ικανή – κατά την εκτίμησή μας – να στηρίξει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της Εταιρείας στο μέλλον. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση , και για τα έξι πλοία διπλού καυσίμου μεταφοράς αερίων (DF MGC) καθώς και για τα τέσσερα πλοία μεταφοράς LCO₂/πολλαπλών αερίων, γεγονός που αναδεικνύει την οικονομική ευελιξία της Εταιρείας και τη δέσμευσή της στους στρατηγικούς της στόχους. Παράλληλα, η πώληση ενός ακόμη πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επέτρεψε την περαιτέρω ανακύκλωση κεφαλαίων, με τα έσοδα να επανεπενδύονται στον υπό ναυπήγηση στόλο πλοίων μεταφοράς αερίων.

Έχουν περάσει μόλις δύο χρόνια από τότε που η Εταιρεία ξεκίνησε την πορεία της εστιάζοντας στη μεταφορά αερίων τον Νοέμβριο 2023. Από τον προγραμματισμένο στόλο 18 πλοίων LNG, η CCEC διαθέτει πλέον μόνο τρία τελευταίας γενιάς πλοία LNG υπό ναυπήγηση που παραμένουν διαθέσιμα προς ναύλωση. Για την ναύλωση τους βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με πολλούς ενδιαφερόμενους ναυλωτές, ενώ η Εταιρεία παραμένει πλήρως θωρακισμένη από τις συνθήκες της spot αγοράς LNG για τους επόμενους 12 μήνες.

Εκτελώντας με συνέπεια τη στρατηγική της, η CCEC βρίσκεται σταθερά στην πορεία να καταστεί η μεγαλύτερη εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία εξειδικευμένη στη μεταφορά LNG και αερίων γενικότερα.»