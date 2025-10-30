Καραβίας:-Μέρισμα-της-eurobank-μεταξύ-50%-έως-60%-από-τα-φετινά-κέρδη

«Η Eurobank θα προχωρήσει στη διανομή αυξημένου μερίσματος που θα κινηθεί πάνω άνω του 50%, στην περιοχή 50%-60% το 2026 από τα κέρδη της χρήσης του 2025», τόνισε πριν από λίγο στην ενημέρωση των αναλυτών ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας και επεσήμανε όσον αφορά τις ευκαιρίες επέκτασης μη οργανικά ότι «οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις ποτέ δεν σταματούν». Ο βασικός πυλώνας της τράπεζας, σύμφωνα με τον κ. Καραβία, ο οποίος στηρίζεται στην διαφοροποίηση των πηγών εσόδων έχει ήδη δρομολογηθεί με αιχμή τις αγορές της Ελλάδος, της Κύπρου και της Βουλγαρίας.

«Το business model σε Ελλάδα και Κύπρο στηρίζεται στη δημιουργία ενός ισχυρού χρηματοασφαλιστικού ομίλου και οι κινήσεις εξαγοράς έχουν θέσει τις βάσεις. Στη Βουλγαρία δεν υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες στο insurance και το bancassurance αλλά όταν εμφανιστούν θα τις εξετάσουμε με προσοχή», τόνισε. Στο μέτωπο των χορηγήσεων για το σύνολο του έτους αναμένεται να φθάσουν τα 4 δισ. ευρώ αναθεωρημένα προς τα πάνω σε σχέση με το αρχικό guidance ενώ τα στελέχη της τράπεζας εκτίμησαν ότι και το 2026 θα είναι μια «καλή χρονιά για την πιστωτική επέκταση». Η τράπεζα ετοιμάζει το νέο 3ετές business plan για το οποίο θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2025.

Eurolife

Σύμφωνα με τον κ. Καραβία η απόκτηση της Eurolife πέραν των άμεσων συνεργειών υπόσχεται σημαντική ανάπτυξη εργασιών στον τομέα του insurance. «Η διείσδυση των εν λόγω υπηρεσιών στην ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Η σύμπραξη με την Eurolife θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων τόσο από το bancassurance όσο και από τους ανεξάρτητους πράκτορες της ασφαλιστικής», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

Σε ό,τι αφορά το Danish Compromise η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε ότι το πρώτο βήμα είναι η υποβολή του σχετικού αιτήματος και εκτίμησε ότι η απάντηση θα έρθει στα τέλη του 2026, αρχές 2027 αφού ενδιαμέσως εξεταστούν από τους επόπτες όλα τα απαιτούμενα κριτήρια. Η δυνητική εφαρμογή του θα ελαφρύνει κατά 50 μονάδες βάσης το impact στα κεφάλαια.

«Ξυπνούν» τα στεγαστικά

Η διοίκηση της τράπεζας τόνισε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η καθαρή πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά πέρασε στην ελληνική αγορά σε θετικό έδαφος. Οι αγορές που προσφέρουν στην ανάπτυξη των στεγαστικών δανείων για την Eurobank είναι η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος.

Προμήθειες/doValue

Η διοίκηση της Eurobank απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή τόνισε ότι τους επόμενους μήνες θα προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση του ύψους των προμηθειών με τη doValue όσον αφορά τις υπηρεσίες διαχείρισης των NPE.