Καραβίας-(eurobank):-«Κλείνει-το-μάτι»-σε-payout-60%-φέτος-και-καθαρή-πιστωτική-επέκταση-άνω-των-4-δισ.-ευρώ

Υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών ήταν τα προσαρμοσμένα και καθαρά κέρδη της Eurobank για το τρίτο τρίμηνο, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να παραμένει ισχυρή, παρά τα στοιχεία εποχικότητας.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 347 εκατ. ευρώ, έναντι 344 εκατ. που ανέμεναν οι αναλυτές, με τα καθαρά κέρδη στα 342,5 εκατ. ευρώ, να ξεπερνούν επίσης τις εκτιμήσεις μερίδας αναλυτών. Τα αποτελέσματα της τράπεζας (όπως και των υπόλοιπων συστημικών που θα ακολουθήσουν) επιβαρύνθηκαν με 19 εκατ. ευρώ που αφορούν το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» (στα 25 εκατ. η ετήσια συνεισφορά της κάθε συστημικής) και κόστος αναδιάρθρωσης ύψους 6 εκατ. ευρώ τα οποία αντισταθμίστηκαν από τα +21 εκατ. ευρώ αρνητικού goodwill από την CNP Cyprus Insurance.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας παρέμειναν σχεδόν σταθερά σε τριμηνιαία βάση, στα 631,8 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου (1,9022 δισ. ευρώ) ήταν κατά 4% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η τράπεζα διατήρησε σταθερό το πλαίσιο ευαισθησίας στα καθαρά έσοδα από τόκους, στα 35 εκατ. ευρώ ανά 25 μονάδες βάσης μείωσης επιτοκίων.

Όπως ανέφερε ο CFO της Eurobank, κ. Κοκολογιάννης, η τράπεζα αναμένεται να ξεπεράσει εύκολα τον στόχο που είχε θέσει για 2,5 δισ. ευρώ καθαρά έσοδα από τόκους, υποθέτοντας φυσικά ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά στο 2% μέχρι τα τέλη του έτους. Αυτό οφείλεται στον υψηλότερο όγκο δανείων και ομολόγων καθώς στο καλύτερο «μείγμα» καταθέσεων. Στο κατά πόσο η τράπεζα είδε το χαμηλό της στα καθαρά έσοδα από τόκους, ο Χ. Κοκολογιάνης ανέφερε πως το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο θα είναι σε αρκετά κοντινό επίπεδο, με το τρίτο τρίμηνο πιθανώς να σηματοδοτεί και το κατώτατο σημείο.

Παράλληλα, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 1,1 δισ. ευρώ στο τρίμηνο – περί τα 900 εκατ. ευρώ λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο από FX – δάνεια σε δολάριο – φτάνοντας έτσι τα 3,3 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο. Η απόδοση αυτή σηματοδοτεί την πιθανή υπέρβαση ακόμη και του αναθεωρημένου στόχου της τράπεζας για 4 δισ. ευρώ φέτος, όπως άλλωστε ανέφερε και η διοίκηση της τράπεζας, χωρίς η ίδια να «ανοίγει τα χαρτιά της» για το 2026…

Στην Ελλάδα, βασικός «οδηγός» παραμένουν τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ για μερικά συνεχόμενα τρίμηνα παρατηρείται μια ήπια και σταδιακή ανάπτυξη στα στεγαστικά. Στη Βουλγαρία, η ώθηση προέρχεται κυρίως από στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, με την Eurobank να δηλώνει επίσης παρών στη διεθνή αγορά κοινοπρακτικών δανείων.

Ως προς το θέμα των spreads, ο CFO της Eurobank ανέφερε πως η τρέχουσα κίνηση αποκλιμάκωσης είναι πλήρως υπολογισμένη, καθώς η τράπεζα είχε υποθέσει μείωση των spreads στις εταιρικές χορηγήσεις στην Ελλάδα από 210 σε 185 μονάδες βάσης. «Είμαστε εντός αυτού του εύρους και στο τέλος, μπορεί να είμαστε λίγο καλύτερα», ανέφερε ο Χ. Κοκολογιάννης. Στην Κύπρο, δεν παρατηρείται καμία ουσιαστική μεταβολή, ενώ στη Βουλγαρία, υπάρχει κάποια εξομάλυνση των spreads, που προέρχεται ωστόσο από τα από πολύ υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Στα κύρια σημεία είναι πως η Eurobank αναβάθμισε εκ νέου το δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο τρίτο τρίμηνο σε επίπεδα άνω του 16% για φέτος, έναντι άνω του 15% προηγουμένως. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε 15,8% στο τρίτο τρίμηνο, έναντι 14,7% που ανέμενε το consensus, τη στιγμή που το κόστος κινδύνου αυξήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο στις 63 μονάδες βάσης, έναντι 61 μονάδων στο δεύτερο τρίμηνο, παρ’ ότι δεν δικαιολογείται, σε σχέση με το σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα επίπεδα κάλυψης αυξήθηκαν στο 94% από 92,8%, ενώ οι προβλέψεις για ζημίες από δάνεια αυξήθηκαν στα 82 εκατ. ευρώ από 79 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο.

Η τράπεζα φαίνεται να ξεκίνησε από πέρσι να χτίζει περιθώρια για τα δάνεια σε ελβετικό που διαθέτει, έχοντας λάβει πρόβλεψη περίπου 300 εκατ. ευρώ, ενώ έχει και step up που είναι σε ελβετικό και υπό το πρίσμα στην περίμετρο πρόβλεψηςενδέχεται να εντάσσεται και τμήμα αυτών. Επομένως, θα μπορέσει να διαχειριστεί με ευχέρεια οποιοδήποτε πλαίσιο υπάρξει – σε λογικά πλαίσια – ως προς τη μερική διαγραφή απαιτήσεων (write offs) μιας βαθύτερης ρύθμισης . Εξέλιξη που μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση του consensus σε ROTE.

Σήμα έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, για το επίπεδο του payout (διανομή επί των κερδών χρήσης) τονίζοντας πως θα ξεπεράσει το 50% για φέτος, και κινηθεί εντός ενός εύρος μεταξύ του 50% – 60%.

Από την άλλη, ο κ. Καραβίας αανφέρθηκε στην απόκτηση της Eurolife όπου πέραν των άμεσων συνεργειών υπόσχεται σημαντική ανάπτυξη εργασιών στον τομέα του insurance. «Η διείσδυση των εν λόγω υπηρεσιών στην ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Η σύμπραξη με την Eurolife θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων τόσο από το bancassurance όσο και από τους ανεξάρτητους πράκτορες της ασφαλιστικής».

Ως προς τον κεφαλαιακό αντίκτυπο της εξαγοράς της Eurolife Life, η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε πως τα πλεονάζοντα κεφάλαια της τράπεζας διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στις 150 μονάδες βάσης, συγκρίνοντας το 15,5% με το 14% που είναι το επίπεδο κεφαλαίου στο οποίο η τράπεζα είναι άνετη. Εάν αξιοποιηθεί το πρόσθετο «μαξιλάρι» των 100 – 110 μονάδων βάσης (από AT1), ο εσωτερικός στόχος μειώνεται στο 13%. Αυτό σημαίνει ότι τα πλεονάζοντα κεφάλαια αυξάνονται στις 250 – 260 μονάδες βάσης και λαμβάνοντας υπόψη την εξαγορά της Eurolife και την κεφαλαιακή επίδραση των 120 μονάδων βάσης, το πλεονάζον κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 130 μονάδες βάσης. Η Eurolife σε βάση προ φόρων (full P&L) θα ενσωματωθεί στα έσοδα από ασφάλειες που αναμένονται να λάβουν πρόσθετη ώθηση μέσω αυτής κοντά στα 100 εκατ. ευρώ.

Ως προς το ζήτημα του Danish Compromise η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε ότι αποτελεί μια μακρά διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πιθανώς η απάντηση να έρθει στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027. Η δυνητική εφαρμογή του θα ελαφρύνει κατά 50 μονάδες βάσης τον αντίκτυπο στα κεφάλαια.

Τέλος, ο κ. Κοκολογιάννης ανέφερε πως η τράπεζα θα προχωρήσει τους επόμενους μήνες σε επαδιαπραγμάτευση των όρων του συμβολαίου με την doValue (που λήγει το 2030) που αφορούν την τιμολόγηση του servicing των NPEs (προμήθειες).