Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα έως 60% της κερδοφορίας – Το πλάνο για πιστωτική επέκταση και ασφάλειες

Το πλάνο ανάπτυξης της Eurobank περιέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, με αφορμή τα αποτελέσματα 9μήνου στην σχετική τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές. Παράλληλα, ανέπτυξε τη στρατηγική της επόμενης μέρας, αλλά και τους στόχους ανάπτυξης σε Κύπρο αλλά κι εν γένει στο εξωτερικό.

Όπως τόνισε ο κ. Καραβίας “το business model σε Ελλάδα και Κύπρο στηρίζεται στη δημιουργία ενός ισχυρού χρηματοασφαλιστικού ομίλου και οι κινήσεις εξαγοράς έχουν θέσει τις βάσεις. Στη Βουλγαρία δεν υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες στο insurance και το bancassurance αλλά όταν εμφανιστούν θα τις εξετάσουμε με προσοχή, είπε.

Ασφαλιστική αγορά

Σε σχέση, ειδικότερα, με την ανάπτυξη του κλάδου ασφαλειών, όπου οι τράπεζες μπαίνουν δυναμικά, ο κ. Καραβίας τόνισε ότι “αναμένουμε περίπου 100 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα από ασφάλειες” ενώ σημείωσε ότι εξετάζεται η δυνατότητα συνεργιών μετά την απόκτηση της Eurolife. “Πιο σημαντικό από τις συνέργειες είναι η προοπτική αυτού του εγχειρήματος, καθώς η διείσδυση των ασφαλειών στην Ελλάδα είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι περίπου τα μισά από αυτά της υπόλοιπης ΕΕ. Επομένως, εδώ βλέπουμε την αξία αυτής της εξαγοράς” τόνισε και συμπλήρωσε ότι: “Αναμένουμε ότι με την πάροδο του χρόνου θα έχουμε αρκετά ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο μέσω του bancassurance, όσο και μέσω των ανεξάρτητων πρακτόρων της Eurolife”

Ο κ. Καραβίας προέταξε και το ότι η Eurobank διαθέτει ένα πλήρως ολοκληρωμένο μοντέλο για ασφάλειες και τραπεζικές ασφαλίσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. “Στη Βουλγαρία, συνεχίζουμε να λειτουργούμε με επιτυχία μέσω ενός καλά εδραιωμένου και δοκιμασμένου μοντέλου τραπεζικών ασφαλειών, σε συνεργασία με έναν σημαντικό ευρωπαϊκό εταίρο” τόνισε σημειώνοντας ότι προς ώρας στη Βουλγαρία δεν υπάρχει κάτι άμεσο σε σχέση με εξαγορά, αν και όπως είπε, αν προκύψει, κάποια ενδιαφέρουσα περίπτωση, θα εξεταστεί προσεκτικά.

Αναφορικά με την επιλογή για Δανέζικο Συμβιβασμό για την εξαγορά της Eurolife ο κ. Καραβίας ανέφερε, ότι “όταν επιτευχθεί, θα μας προσφέρει ανακούφιση κεφαλαίου κοντά στις 50 μονάδες βάσης. Θα πρέπει να αξιολογηθούμε ως χρηματοοικονομικός όμιλος και να πληρούμε όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια της ρυθμιστικής αρχής να πληρούμε τις σχετικές προϋποθέσεις. Πρόκειται για μία μακρά διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει και πέραν του 2026 αλλά είναι κάτι για το οποίο, φυσικά, δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες.”

Πιστωτική επέκταση

Σε σχέση με τα ζητήματα πιστωτικής επέκτασης όπου για φέτος ο “πήχης” είναι στα 4 δισεκ. ευρώ ο κ. Καραβίας τόνισε ότι “σε 9 μήνες, το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 3,3 δισ. ευρώ” Σε σχέση με τη γεωγραφική διασπορά των χορηγήσεων, όπως σημείωσε τα 2,1 δισ. ευρώ προέρχονται από την Ελλάδα, ενώ από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη προέρχονται τα υπόλοιπα 1,2 δισ. ευρώ. “O αρχικός στόχος ήταν για πιστωτική επέκταση 3,5 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2025. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε ή ακόμα και να ξεπεράσουμε τον αναθεωρημένο στόχο των 4 δισεκ. ευρώ” τόνισε ο CEO της Eurobank.

Τώρα, όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων, όπως είπε ο κ. Καραβίας, στην Ελλάδα, κυρίως είναι επιχειρηματικά. “Πρέπει να πω ότι είμαστε επίσης παρόντες στις διεθνείς αγορές κοινοπρακτικών δανείων. Στην Ελλάδα, η πιστωτική επέκταση προέρχεται από τομείς, όπως τα έργα υποδομής, τα logistics, τα φαρμακευτικά προϊόντα, και βέβαια τον τουρισμό” σημείωσε ο κ. Καραβίας.Στη Βουλγαρία, το μίγμα αφορά τόσο στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια.

Ο κ. Καραβίας επίσης σημείωσε ότι σε αυτήν τη φάση γίνεται επεξεργασία του επιχειρηματικού μας σχεδίου για την επόμενη τριετία. “Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το 2026 θα είναι ένα ακόμη καλό έτος για την αύξηση των δανείων” συμπλήρωσε δίνοντας το στίγμα.

Τα spread

Σε σχέση με τα κόστη δανεισμού, ο κ. Καραβίας τόνισε ότι επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για μείωση των spread των εταιρικών δανείων από 210 σε 185. “Βρισκόμαστε εντός αυτού του εύρους. Τελικά, μπορεί να βρισκόμαστε και σε καλύτερο σημείο” τόνισε ενώ εξειδικεύοντας ανά τομέα ανέφερε ότι, “στον τομέα της λιανικής, δεν βλέπουμε καμία σημαντική μεταβολή προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ούτε στην Κύπρο παρατηρούμε σημαντικές μεταβολές. Στη Βουλγαρία, παρατηρούμε κάποια ομαλοποίηση των περιθωρίων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.”

Έσοδα και τόκοι

Αναφορικά με το μεγάλο ζήτημα των επιτοκίων αλλά και των προμηθειών και τη σχέση τους με τις κερδοφορίες ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι “η ευαισθησία μας δεν έχει αλλάξει από την τελευταία τηλεδιάσκεψη, οπότε παραμένει στα 35 εκατ. ανά μείωση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης. Οπότε, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασικά επιτόκια παραμένουν στο επίπεδο του 2% το NIΙ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ.”

Παράλληλα συμπλήρωσε ότι “τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να ξεπεράσουν τον στόχο των 2,5 δισ. μέχρι το τέλος του έτους.

Οι προμήθειες

“Όσον αφορά στα έσοδα από προμήθειες, μετά από δύο πολύ καλά τρίμηνα και με βάση την απόδοση των εννέα μηνών, αναθεωρήσαμε προς τα πάνω ορισμένα επίπεδα καθοδήγησης πάνω από 740 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω των προμηθειών από συναλλαγές, τραπεζικές ασφαλίσεις και διαχείριση περιουσίας” τόνισε ο κ. Καραβίας.

Επίσης, σε σχέση με το μέρισμα ο κ. Καραβίας δεσμεύτηκε για ένα ποσοστό διανομής υψηλότερο από 50%, θα κυμαίνεται μεταξύ 50% και 60%.

Η σχέση με την DOVALUE

Αναφορικά με την πολιτική προμηθειών με την DOVALUE ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι εντός των επόμενων μηνών, η Eurobank θα προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση του ύψους των προμηθειών με τη doValue αναφορικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης των NPE.

Στην Κύπρο

Αναφορικά με την εξαγορά ο κ. Καραβίας τόνισε ότι πλέον, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς την 1η Σεπτεμβρίου υπάρχει λειτουργίας ως μία ενιαία τράπεζα. “Η λειτουργική ενοποίηση σε μία ενιαία πλατφόρμα θα διαρκέσει περίπου 15 έως 18 μήνες, οπότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026 ή τις αρχές του 2027. Συνολικά, η αποστολή μας προχωρά σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μας” τόνισε.