Κ.-Λαγκάρντ:-Ορισμένοι-κίνδυνοι-για-την-ανάπτυξη-έχουν-μετριαστεί

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, όπως αναμενόταν ευρέως. Έτσι αμετάβλητη παραμένει και η καθοδήγησή της, καθώς, όπως αναφέρει η απόφαση, «δεν δεσμευόμαστε σε μια συγκεκριμένη πολιτική», ή κατά λέξη «ένα συγκεκριμένο μονοπάτι». Άλλωστε και στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, η Κριστίν Λαγκάρν αναγνώρισε πως «το παγκόσμιο περιβάλλον είναι πιθανό να λειτουργήσει ως τροχοπέδη».

Οπότε , όπως και τους προηγούμενους μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να υιοθετήσει μια «προσέγγιση που εξαρτάται από τα δεδομένα και θα βασίζεται σε κάθε συνεδρίαση για τον προσδιορισμό της κατάλληλης νομισματικής πολιτικής». Οι αποφάσεις θα βασίζονται στις

τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τον περιβάλλουν, την υποκείμενη δυναμική του πληθωρισμού και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

Η επικεφαλής της Τράπεζας, τόνισε πως η μεταποίηση περιορίζεται από τους υψηλότερους δασμούς και το ισχυρό ευρώ, ενώ εκτίμησε πως η οικονομία θα πρέπει να επωφεληθεί από τις καταναλωτικές δαπάνες.

«Ορισμένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν μετριαστεί», υποστήριξε, σε μια θετική προοπτική, αν και προειδοποίησε για τις αυξημένες δαπάνες.

Αναλύοντας λεπτομερέστερα την οικονομική δραστηριότητα, η Λαγκάρντ επεσήμανε τη δύναμη του τουρισμού και των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς οι εταιρείες εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η Κριστίν Λαγκάρντ τονίζει ότι η απόκλιση μεταξύ της εγχώριας ζήτησης και της εξωτερικής ζήτησης να συνεχιστεί, με το παγκόσμιο περιβάλλον να είναι πιθανό να παραμείνει εμπόδιο.

Μεταρρυθμίσεις

Όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική πολιτική, το μήνυμα της Λαγκάρντ παραμένει αμετάβλητο, σαν τα επιτόκια: Όπως και πριν, λέει ότι είναι επείγον να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με την ένωση κεφαλαιαγορών.

Για τον πληθωρισμό, η κ. Λαγκάρντ σημείωσε ότι οι δείκτες δομικού πληθωρισμού συνάδουν με τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ, ενώ αναγνώρισε πως η εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έχουν μετριάσει τους κινδύνους.

Δείκτες που αφορούν το μέλλον, όπως ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ, υποδηλώνουν ότι η σημαντική αύξηση των μισθών θα επιβραδυνθεί περαιτέρω, εκτιμά.

Γενικώς η Κριστίν Λαγκάρντ υποστήριξε για την ευρωπαϊκή οικονομία πως «βρισκόμαστε σε μια καλή κατάσταση. Όχι μια σταθερά καλή κατάσταση, αλλά θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε εκεί και κάνουμε ό,τι χρειάζεται (προς αυτό).

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της ευρωζώνης για το γ’ τρίμηνο που ξεπέρασε (αν και ελάχιστα) τις προσδοκίες ως θετικό στοιχείο.