Λαγκάρντ (ΕΚΤ): «Βαρίδι» το διεθνές περιβάλλον – Σε καλό σημείο τα επιτόκια

Θετικά το εμπορικό deal ΕΕ – ΗΠΑ, η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και η πρόοδος στις σχέσεις Πεκίνου – Ουάσιγκτον. Κάποια ρίσκα για την ανάπτυξη έχουν υποχωρήσει. Πιο αβέβαιο το outlook για τον πληθωρισμό. Στο 2% τα επιτόκια της ΕΚΤ σε τρίτο pause.

Toν κώδωνα του κινδύνου πως η κατάσταση που επικρατεί στο παγκόσμιο περιβάλλον ενδέχεται να συνεχίσει να επιδρά επιβαρυντικά την οικονομία έκρουσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του ΔΣ να διατηρήσει το κόστος δανεισμού αμετάβλητο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, αναλύοντας παράλληλα τα ρίσκα για πληθωρισμό και ανάπτυξη ενώ εξήγησε πως τα επιτόκια είναι σε καλή θέση και θετικό σημείο.

«Η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση με τα επιτόκια. Δεν είναι μια σταθερή θέση αλλά η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει σε καλή θέση» υπογράμμισε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ορισμένα καθοδικά ρίσκα όσον αφορά την ανάπτυξη έχουν υποχωρήσει, ωστόσο παραμένει πιο αβέβαιο το outlook σχετικά με τον πληθωρισμό.

Υπογράμμισε πως η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε 0,2% στο γ΄ τρίμηνο με τις υπηρεσίες να υπεραποδίδουν με ώθηση από τουρισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό, με πολλές επιχειρήσεις να ανεβάζουν ταχύτητα, εκσυγχρονίζοντας τις ΑΙ υποδομές για τη λειτουργία τους. Η βιομηχανική παραγωγή επλήγη από δασμούς, αβεβαιότητα και ισχυρό ενώ η αντίρροπη εικόνα στη διεθνή και εγχώρια ζήτηση πρόκειται να διατηρηθεί ενώ το παγκόσμιο περιβάλλον ενδέχεται να συνεχίσει να επιδρά επιβαρυντικά.

Σύμφωνα με την «Σιδηρά Κυρία» της ΕΚΤ, οι καταναλωτές αυξάνουν τις δαπάνες με άνοδο των πραγματικών εισοδημάτων ενώ η ανεργία παραμένει σε ιστορικό χαμηλό παρά την κάμψη στην αναζήτηση εργασίας. Για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική πολιτική, το μήνυμά της παραμένει σχεδόν αμετάβλητο. Όπως και πριν, επανέλαβε ότι είναι επείγον να εφαρμοστούν πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, διαμηνύοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με την ένωση κεφαλαιαγορών.

Το «τσίμπημα» του πληθωρισμού στο 2,2% τον Σεπτέμβριο από 2% τον Αύγουστο οφείλεται στην μικρή άνοδο των τιμών της ενέργειας, ενώ οι τιμές των τροφίμων αποκλιμακώθηκαν. Ο πυρήνας επιτάχυνε στο 2,4% από 2,3% και οι υπηρεσίες ανέβηκαν στο 3,2% από 3,1% και τα αγαθά παρέμειναν σταθερά στο 0,8%. Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό κινούνται εντός των προβλέψεων και οι μισθολογικές αυξήσεις είναι πιθανό να κατεβάσουν ρυθμούς.

Σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων για την οικονομία, η Λαγκάρντ επεσήμανε ότι η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και η πρόοδος στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ έχουν «μετριάσει τα καθοδικά ρίσκα για την ανάπτυξη». Ωστόσο, ανέφερε ως πηγές ανησυχίας το ακόμη ασταθές εμπορικό περιβάλλον και την επιδείνωση της εικόνας της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Αρνήθηκε να αποκλείσει μια νέα μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ τους επόμενους μήνες ή ακόμα και αύξηση αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, διαμηνύοντας πως θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει η κατεύθυνση της ασκούμενης νομισματικής πολιτικής στο τρέχον καλό σημείο ενώ για πολλοστή φορά επανέλαβε πως δεν προ-δεσμεύεται για συγκεκριμένη πορεία στο κόστος δανεισμού.

Όπως έσπευσε να συμπληρώσει, η επιδείνωση του κλίματος στις χρηματαγορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης, αποφυγή του επενδυτικού ρίσκου και αποδυνάμωση της ανάπτυξης, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις στη διεθνή σκακιέρα, κυρίως η ρωσική εισβολή εναντίον της Ουκρανίας, παραμένουν σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας.

Στον αντίποδα, οι υψηλότερες δαπάνες για άμυνα και υποδομές, μαζί με τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, θα στηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ η τόνωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης θα έδινε νέα πνοή στις ιδιωτικές επενδύσεις. Ταυτόχρονα, η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και η αποσόβηση εμπορικών τριβών θα λειτουργούσε ευεργετικά για το ευρύτερο οικονομικό κλίμα.

Η Συνέντευξη Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ