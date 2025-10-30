Μαρινάκης:-Η-μεταφορά-του-ρόλου-του-ΟΠΕΚΕΠΕ-στην-ΑΑΔΕ-αποσκοπεί-στη-διασφάλιση-της-αξιοπιστίας-της-χώρας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον ευρωπαίο επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση Πιοτρ Σεραφίν στο Μέγαρο Μαξίμου, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο χάρτη για την αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ 2030». Έκανε επίσης αναφορά σε δηλώσεις του πρωθυπουργού.

«Για χώρες όπως η Ελλάδα, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στους πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής συνοχής οι οποίοι για τη χώρα μας συνδέονται με την ιδιότητά μας ως μέλους της ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι με κάποιον τρόπο όλες οι χώρες θα επωφεληθούν από αυτό το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο επίτροπος επεσήμανε ότι όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα υπάρχει πλήρης επίγνωση του γεγονότος ότι δεν θα καλυφθεί το χάσμα της ανταγωνιστικότητας μόνο με χρήματα. «Θα πρέπει μάλλον να επικεντρωθούμε κυρίως στην απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου αλλά τα χρήματα είναι επίσης απαραίτητα. Επομένως εδώ η έμφαση θα δοθεί σε βασικούς στρατηγικούς τομείς». Συμφώνησε επίσης με την άποψη που είχε διατυπώσει ο πρωθυπουργός ότι η άμυνα είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό και είπε ότι «πρέπει να επικεντρωθούμε σε έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από ένα μόνο κράτος-μέλος κι αυτό είναι πράγματι το επίκεντρο της πρότασής μας».

Περνώντας στο επόμενο θέμα είπε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας: «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η οποία για 17η εβδομάδα συνεχίζει τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις της. «Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα 20 – 26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 17.848 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.325 παραβάσεις, 1.170 σε οδηγούς και 155 σε επιβάτες. Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών» και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προβλέψεις του νέου ΚΟΚ.

«Σκοπός της εκστρατείας, βεβαίως, δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και των επιβατών για την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα 24 -28 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 159 έλεγχοι σε καταστήματα πώλησης αλκοολούχων ποτών, καφέ μπαρ, ψιλικά κά και 750 έλεγχοι ατόμων. Επιπλέον, συνελήφθησαν 7 άτομα για διάθεση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.

Ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «η μεταφορά του ρόλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας στον κρίσιμο τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η μετάβαση, με τελικό στόχο υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου του 2026, θα πραγματοποιηθεί με τη μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, που εγκρίθηκε από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες», είπε και αναφέρθηκε ξεχωριστά σε καθέναν από τους πυλώνες αυτούς.

«Η ΑΑΔΕ, με την αποδεδειγμένη εμπειρία της στην εφαρμογή επαληθευμένων μεθόδων ελέγχου, τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και την καθιέρωση μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, είναι σε θέση να αναλάβει και να υπηρετήσει με αξιοπιστία και σταθερότητα τον ρόλο του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών με στόχο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, τη συνέχιση των πληρωμών και των ελέγχων, τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των ενωσιακών πόρων, την αποτροπή επιβολής πρόσθετων δημοσιονομικών διορθώσεων και την διασφάλιση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας», τόνισε.

Ανέφερε ακολούθως ότι «υπογράφηκε το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων, για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση οικοδομικών αδειών.

Ακόμη, υπογράφηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό: α) της διαδικασίας επιστροφής φόρων, παραβόλων, εισφορών και κρατήσεων των οικοδομικών αδειών με χρήση κινήτρων του ΝΟΚ, που αναθεωρούνται αμελλητί και κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτήσεων και β) των προδιαγραφών των Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων».

Συνεχίζοντας επεσήμανε ότι το σχέδιο νόμου για τη σύσταση και τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. «Συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο όλες τις ελεγκτικές και εποπτικές λειτουργίες που μέχρι σήμερα ήταν κατακερματισμένες. Στόχος είναι να υπάρχει ενιαίος μηχανισμός αντίδρασης, ένα μόνο σημείο στο οποίο θα απευθύνονται οι καταναλωτές. Ένας μηχανισμός ταχύτερος και πιο αποτελεσματικός, με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά μέσα για τη συλλογή και τον έλεγχο των δεδομένων και τις καταγγελίες των πολιτών».

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ενέκρινε τη χορήγηση: ποσού 1.200.000 ευρώ για τη συντήρηση και ανακαίνιση του Κτιρίου Φοιτητικής Εστίας 3 στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, ποσού 850.000 ευρώ για τη συντήρηση, ανακαίνιση και τον συνολικό εκσυγχρονισμό του κτιρίου που στεγάζει το Φοιτητικό Εστιατόριο στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης. Ήδη στη Φοιτητική Εστία της Ξάνθης τα 4 από τα συνολικά 8 κτίρια έχουν ανακαινιστεί, αναβαθμιστεί ενεργειακά και εξοπλιστεί πλήρως με τα απαραίτητα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Τα συγκεκριμένα έργα χρηματοδοτούνται από το πρώην πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το νυν Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με ποσό άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Η έγκριση αυτών των κονδυλίων εντάσσεται στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και θα χρηματοδοτηθούν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με επιπλέον 2.050.000 εκ ευρώ». Πρόσθεσε ότι «πρόκειται για μια πρωτοβουλία με εθνική σημασία, καθώς αφορά στον σημαντικότερο οδικό συνοριακό σταθμό της χώρας, που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία».

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος που αναφέρουν δημοσιεύματα είπε ότι δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο και πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παρουσίασε πίνακα με τιμές ηλεκτρικής ενέργειες για οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ το α’ εξάμηνο του 2025 και η Ελλάδα είναι η 10η χώρα με φτηνότερο ρεύμα και σε όρους αγοραστικής δύναμης είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Είμαστε η χώρα που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου που χαρακτήρισε «σκουπίδια» κάποιους εκπαιδευτικούς και δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας για τον λιμενάρχη Χανίων, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι άσχετα μεταξύ τους. Για την κ. Λατινοπούλου είπε ότι είναι καλό να αποφεύγονται αυτοί οι χαρακτηρισμοί και πως «δεν είναι στο χέρι ενός εκπαιδευτικού αν τα παιδιά θα διδάσκονται την ιστορία μας». Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι πίσω από τις εθνικές επετείους κρύβονται θυσίες. «Συμφωνώ στο σκέλος και είναι άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Τώρα το ποιος πρέπει να υπηρετεί ή να μην υπηρετεί στο εκπαιδευτικό σύστημα αξιολογείται από τις αρμόδιες αρχές, από τα πειθαρχικά όργανα», πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι «κανένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κρύβει από τα παιδιά την αξία των επετείων μας, των υπερήφανων στιγμών της πατρίδας μας».

Για την τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη είπε ότι ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε πως γίνεται ΕΔΕ. «Ένας άνθρωπος που βρίσκεται υπό έρευνα μιλάει τελευταίος και υπηρεσιακά αποφασίζεται τι τελικά συνέβη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας αλλά δεν υπάρχει διάθεση τιμωρητική, να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής σε μια περιοχή που δοκιμάστηκε από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών», πρόσθεσε.

Μετά από σχετική ερώτηση δήλωσε πως δεν υπάρχει ζήτημα μεταφοράς στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ.

Ο κ. Μαρινάκης για τη μαθήτρια που είχε στο μανίκι της ένα καρπούζι με τα χρώματα της Παλαιστίνης, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία δήλωση ή διάθεση από του υπουργείο Παιδείας για πειθαρχική δίωξη εναντίον της μαθήτριας.

Σχετικά με δηλώσεις του κ. Δρυμιώτη ότι «το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας», ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «όλοι Έλληνες είμαστε και δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες» και πως «εμείς δεν έχουμε τη λογική εκείνων που μοιράζουν πατριδόμετρα». Και πρόσθεσε πως «ένας ιδιώτης είπε κάτι» σημειώνοντας επίσης πως «η Ομάδα Αλήθειας είναι ιδιωτική σελίδα που δεν κρύβει τον ιδεολογικό της προσανατολισμό». Και σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν η αντιπολίτευση να ζητά να βγάλει η κυβέρνηση ανακοίνωση επειδή μια σελίδα θεώρησε μια δήλωση ιδιώτη σωστή.

«Ποιοι ζητάνε από την κυβέρνηση και τη ΝΔ να καταγγείλουν αυτή την τοποθέτηση; Το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ και επιμένει ο εκπρόσωπός του που έχει πρόεδρο που πήγε στη Βουλή και μεταξύ άλλων κατηγόρησε τον πρωθυπουργό της χώρας για το θάνατο ενός ανθρώπου χωρίς να έχει γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Ζητάνε να καταδικάσουμε έναν πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ που έχει πει τον πρωθυπουργό ενορχηστρωτή της συγκάλυψης, έχει μιλήσει για κρυμμένα βαγόνια. Είναι το κοίτα ποιος μιλάει. Το θράσος τους δεν έχει όρια», πρόσθεσε.

Για τις κινητοποιήσεις στρατιωτικών την ώρα που γινόταν η εκδήλωση χθες στο Πεντάγωνο, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «σεβόμαστε τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων, των πολιτών» και πρόσθεσε ότι «αυξήσεις θα έχουμε οι οποίες προέρχονται από εξοικονομήσεις του υπουργείου χωρίς να επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος». Είπε επίσης ότι στόχος είναι να αυξάνονται συνεχώς οι απολαβές στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Για την απουσία των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά δήλωσε πως «δεν νομίζω ότι είναι δουλειά μου να σχολιάζω απουσίες αλλά την εκδήλωση και τις παρουσίες». Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η νέα εικόνα του κτηρίου ήταν εντυπωσιακή και ακόμα πιο εντυπωσιακή η εικόνα του μνημείου με τα ονόματα των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι.

Για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και την αντίδρασή της στη Βουλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «η συνολική της παρουσία, οι προσβολές σε νεκρούς, σε συναδέλφους της βουλευτές, με μία λέξη είναι ντροπή για τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού, είναι ο ορισμός της ντροπής». Πρόσθεσε πως είναι η επιτομή της υποκρισίας η όλη της στάση. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πρώτη μεταξύ πολλών πολιτικών και κάποιων δημοσιολογούντων που θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε μια τραγωδία. Είναι το πιο χυδαίο. Είναι ο ορισμός της ντροπής, της χυδαιότητας και της υποκρισίας. Προσβάλλει τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού στη χώρα. Σε τέτοιες όμως συμπεριφορές δεν μπορούμε να στεκόμαστε έστω και εμμέσως αρωγοί. Με πρόσωπα όπως η κα Κωνσταντοπούλου δεν γίνεται τη Δευτέρα να λέει αυτά , την Τρίτη να λέει άλλα και μετά να συνυπογράφουμε πρόταση δυσπιστίας μαζί της. Και πριν από κάποια χρόνια να την κάνουμε και πρόεδρο της Βουλής. Ας τα δουν και ας αναλογιστούν τι έχουν κάνει εκείνοι που κατά καιρούς μπήκαν στην ίδια σελίδα μαζί της», συμπλήρωσε.

Σχετικά με κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει και πως δικαιολογημένα αγωνιούν αλλά θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς για τα εργατικά δυστυχήματα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι τραγική η είδηση απώλεια ενός ανθρώπου, εργαζομένου. «Η πολιτική μας στο τέλος της ημέρας αποσκοπεί στο να έχουμε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Όλες οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων. Κάθε εργατικό δυστύχημα είναι ξεχωριστή ιστορία που διερευνάται. Δεν κλείνουμε τα μάτια σε τέτοια τραγικά περιστατικά», συμπλήρωσε.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.