Μεγάλη-εταιρεία-ζαχαρωδών-χρεοκόπησε-εν-μέσω-halloween

Μια ανάσα πριν το Halloween, η αμερικανική εταιρεία CandyWarehouse.com, ένας από τους μεγαλύτερους διαδικτυακούς διανομείς ζαχαρωτών στις ΗΠΑ, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται από το 1998 και προμηθεύει καραμέλες και σνακ σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, θεματικά πάρκα και καταστήματα, είδε τα έσοδά της να συρρικνώνονται ραγδαία και εκδήλωσε αδυναμία εξυπηρέτησης υποχρεώσεων ύψους έως 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, οι πωλήσεις της Candy Warehouse μειώθηκαν κατά 10–20% το 2024 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ για το 2025 αναμένεται πτώση έως και 50%. Παρά τη σχετικά καλή επίδοση του Αυγούστου, με τζίρο άνω των 200.000 δολαρίων, η καθοδική πορεία των προηγούμενων μηνών και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού οδήγησαν τη διοίκηση στην απόφαση για αναδιάρθρωση χρέους.

Η χρεοκοπία της εταιρείας έρχεται ως έντονο συμβολικό πλήγμα για τον αμερικανικό κλάδο λιανεμπορίου: την εβδομάδα που οι Αμερικανοί γεμίζουν τα σπίτια τους με καραμέλες για το Halloween, ένας από τους βασικούς προμηθευτές τους κηρύσσει πτώχευση.

Η υπόθεση της Candy Warehouse δεν είναι μεμονωμένη. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η γνωστή εταιρεία ρολογιών και αξεσουάρ Fossil είχε επίσης προσφύγει στη δικαιοσύνη (Άρθρο 15), αδυνατώντας να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό από την τεχνολογία των wearables και τις πλατφόρμες απευθείας πώλησης στον καταναλωτή.

Αναλυτές τονίζουν ότι ο συνδυασμός πληθωρισμού, υψηλών επιτοκίων και μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών έχει αρχίσει να πλήττει ακόμη και επιχειρήσεις με σταθερή πελατεία, αποκαλύπτοντας ένα πιο βαθύ πρόβλημα βιωσιμότητας στον χώρο του λιανεμπορίου.

Έτσι, το φετινό Halloween δεν είναι τρομακτικό μόνο για τα παιδιά – αλλά και για τις επιχειρήσεις που ζουν από τη ζάχαρη.