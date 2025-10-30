Μητσοτάκης:-Η-ΕΥΔΑΠ-ανήκει-κατά-51%-στο-Δημόσιο-και-αυτό-δεν-πρόκειται-να-αλλάξει

«Η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια ζωής της ΕΥΔΑΠ, στο μουσείο Γουλανδρή, στην Κηφισιά.

Κατά την αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά του που συμμετείχε στον εορτασμό μιας εταιρείας, όπως είπε, «συνυφασμένης με την ίδια την ιστορία του ελληνικού κράτους», αλλά και με την ύδρευση και αποχέτευση της Αθήνας.

Τόνισε ότι πρόκειται για μια εταιρεία που «ανήκει κατά 51% στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», υπενθυμίζοντας πως οι μετοχές της είχαν περάσει στο Υπερταμείο και «με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στον έλεγχο του Δημοσίου», ώστε – όπως σημείωσε – να διασφαλιστεί πως «η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει για πάντα μια κρατική εταιρεία».

«Τα στοιχεία δεν επιδέχονται καμίας απολύτως αμφισβήτησης» και προειδοποίησε πως η περιοχή μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον «πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης» αν δεν ληφθούν έγκαιρα και δραστικά μέτρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η ελπίδα δεν είναι στρατηγική», επισημαίνοντας ότι, παρότι το αρνητικό σενάριο μπορεί να μην επαληθευτεί, «πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για το χειρότερο».

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στο νέο έργο «Εύρυτος» που παρουσιάστηκε, το οποίο – όπως τόνισε – αποτελεί «τη συνέχεια του Μαραθώνα, της Υλίκης, του Μόρνου, του φράγματος του Ευήνου». Εξήγησε ότι πρόκειται για τη μεταφορά με βαρύτητα, χωρίς αντλιοστάσια, άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τους ποταμούς Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη, που εκβάλλουν στην τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών, διασφαλίζοντας τη σταθερή τροφοδοσία του ταμιευτήρα του Ευήνου και την απρόσκοπτη υδροδότηση της Αττικής «για τα επόμενα 30 χρόνια».

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ακόμη ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι «για πρώτη φορά η ΕΥΔΑΠ να εισέλθει και στον τομέα διαχείρισης του αρδευτικού νερού», κάνοντας λόγο για ένα «πείραμα» που θα αποδείξει πως η εταιρεία μπορεί να προσθέσει «προστιθέμενη αξία» και σε αυτό το πεδίο, το οποίο χαρακτήρισε «μιας άλλης τάξεως πρόκληση».

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι «η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα», σημειώνοντας πως οι επενδύσεις θα προχωρήσουν μελετώντας «όλες τις δυνατές πηγές», προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η χώρα θα έχει «όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο δυνατόν νερό».

«Θα είμαστε πολύ αυστηροί στον έλεγχο της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Θα ξεπεράσουμε τα οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να βρίσκονται μπροστά μας, για να διασφαλίζουμε την τροφοδοσία της Αττικής με καθαρό, φθηνό και ποιοτικό νερό», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.