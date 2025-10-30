Μπηχτές-σε-Ανδρουλάκη-από-Διαμαντοπούλου-και-Γερουλάνο:-Κανείς-δεν-είναι-τέλειος,-γίνονται-λάθη,-υπάρχουν-ζητήματα-με-την-εικόνα-του

Αιχμές εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ άφησαν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθεί να ασχολείται με τον διευθυντή «της μίας ημέρας» Γιώργο Παπαβασιλείου, αλλά και με την «άδεια καρέκλα» του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Παρότι η δημοσκοπική ζημιά για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα, η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε μιλώντας στον Σκάι ότι «το ΠΑΣΟΚ εκτός από πρόγραμμα πρέπει να αποκτήσει ισχυρό αφήγημα και ισχυρή ηγετική ομάδα (δίπλα στην ηγεσία) που να μπορεί να το αναδείξει», ενώ πρόσθεσε:

«Είναι ισχυρός αρχηγός, εξελέγη δύο φορές. Δεν θα ξεφύγω, υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του, αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα. Όταν υπάρχει μια συνεχής επίθεση στον αρχηγό, όταν εσωτερικά δεν έχουμε την ειρήνη -δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε πάντα μεταξύ μας, αλλά έτσι ήταν πάντα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θέλω να σας θυμίσω είχε οργανώσεις που είχαν τον Μαρξ και οργανώσεις που είχαν τον Βενιζέλο», δηλώνει η κυρία Διαμαντοπούλου και συμπληρώνει μεταξύ άλλων ότι: «Υπάρχει εκλεγμένος αρχηγός, με αυτόν πρέπει να πάμε στις εκλογές. Ουδείς είναι τέλειος, τα προβλήματα να τα διορθώνουμε και όχι να κάνουμε επιθέσεις. Και να συμφωνήσουμε επιτέλους σε μια πολύ καθαρή πολιτική γραμμή, προς κάθε κατεύθυνση, με πολιτικά επιχειρήματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης με τις κραυγές και τις ύβρεις.»,

Η κυρία Διαμαντοπούλου τάχθηκε για άλλη μία φορά υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές: «Θα μιλήσουμε με τον κ. Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ με τις πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ; Ναι, θα μιλήσουμε με όλους. Θα συνεργαστούμε; Θα καθίσουμε στο τραπέζι να κάνουμε μια κοινή παράταξη; Όχι. Το ΠΑΣΟΚ δεν το έκανε ποτέ αυτό. Το έκανε η Ένωση Κέντρου και ο ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε τα αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αυτόνομο, με ιδεολογία, με ιστορία, με στελέχη με έναν στόχο: Τη διεύρυνση», είπε το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή μεταξύ κομμάτων.

Γερουλάνος: Λάθη θα γίνονται πάντα

«Ίσως ήταν λάθος που έμεινε άδεια η καρέκλα (σ.σ. του Νίκου Ανδρουλάκη) στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας στον Σκάι για να προσθέσει ότι σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία».

Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε ότι «λάθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική, αυτά τα λάθη δεν πρέπει να καθηλώσουν τα στελέχη η δουλειά των οποίων είναι να βγουν μπροστά και να μιλήσουν για το ΠΑΣΟΚ».

Απαντώντας σε ερώτηση για τα γκάλοπ, ο κ. Γερουλάνος είπε «ο κόσμος ο πολύς είναι σπίτι του, αν υπολογίσει κανείς την αποχή τρία ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σπίτι τους, η δουλειά μας είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο αυτό. Η δουλειά έχει ξεκινήσει και αυτό θα κορυφωθεί με ένα συνέδριο που θα δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ»

Ερωτηθείς, τέλος, για τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, απάντησε καθησυχαστικά ότι «ένα κόμμα στον δικό μας πολιτικό χώρο είναι κόμμα σύνθεσης, θα ακουστούν διαφορετικές απόψεις και αυτό δεν με φοβίζει καθόλου, οι αντιπαραθέσεις δεν με ανησυχούν, δεν μπορεί το δικό μας κόμμα να μην έχει αιχμές. Το θέμα είναι να είμαστε όλοι έτοιμοι να παλέψουμε για το κοινό καλό και δεν βλέπω κάποιον να είναι σε άλλη κατεύθυνση».