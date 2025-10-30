«Μπλόκο»-στη-μετατροπή-του-ακινήτου-της-«Εστίας»-σε-ξενοδοχείο

«Φρένο» στο project της Estia JJC Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων για μετατροπή του ακινήτου το οποίο στο παρελθόν φιλοξενούσε την εφημερίδα «Εστία» σε ξενοδοχείο 4 αστέρων έβαλε το τμήμα Μελετών Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του υπουργείου Πολιτισμού.

Πιο αναλυτικά, οι δύο αρμόδιες υπηρεσίες δεν ενέκριναν τις σχετικές μελέτες που είχε καταθέσει η Estia JJC Α.Ε. διότι «οι προτεινόμενες επεμβάσεις προκαλούν βλάβη στο μνημείο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση που υπέγραψαν η γενική διευθύντρια Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων και η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού.

«Όλες οι μελέτες πρέπει να επανασυνταχθούν προκειμένου να είναι συμβατές μεταξύ τους και να είναι πλήρεις λαμβάνοντας υπόψη το εύρος και το είδος των επεμβάσεων επί του μνημείου και την ανάπτυξη του νέου τμήματος επί της οδού Καρύτση, προκειμένου να μην αντίκειται στους κτιριοδομικούς κανονισμούς», επισημαίνεται.

Η προμελέτη αφορούσε την αποκατάσταση του χαρακτηρισμένου ως μνημείο κτιρίου της εφημερίδας «Εστία», που βρίσκεται επί της οδού Άνθιμου Γαζή 7, την προσθήκη καθ’ ύψος εξαώροφου κτιρίου με υπόγειο και δώμα με πισίνα, και την αλλαγή χρήσης από γραφείο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Αντίστοιχα, η μελέτη συντήρησης αφορούσε τον ζωγραφικό διάκοσμο και τα διατηρητέα μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου.

Σημειωτέον ότι το διοικητικό συμβούλιο της Estia JJC Α.Ε. απαρτίζεται από ξένους επενδυτές που διαθέτουν γαλλικά και ασιατικά διαβατήρια.

Η ιστορία του ακινήτου

Ως προς το ακίνητο, στο οποίο στεγαζόταν η εφημερίδα «Εστία», σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, χρονολογείται από το 1876 και είναι επιφάνειας 918 τετραγωνικών μέτρων. Χαρακτηρίστηκε πέρυσι προστατευόμενο μνημείο και αποτελεί τυπικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.

Το κτίριο αποτελεί τυπικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, με βάση, κορμό και στέψη στη συμμετρική πρόσοψη και μαρμάρινο εξώστη στον πρώτο όροφο. Από την ανέγερσή του το κτίριο στέγαζε τα γραφεία και το τυπογραφείο της εφημερίδας «Εστία». Το 2004 εγκρίθηκε μια διαδικασία αποκατάστασής του, βάσει μελέτης του αρχιτέκτονα Μιχάλη Τυλιανάκη.

Σε ό,τι αφορά την εφημερίδα «Εστία», η αρχική έκδοσή της το 1894 ξεκίνησε ως ένα εβδομαδιαίο λογοτεχνικό περιοδικό το οποίο διηύθυνε ο Παύλος Διομήδης. Ο Π. Διομήδης εκχώρησε το ίδιο έτος το περιοδικό στον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη, ο οποίος το μετέτρεψε σε ημερήσια εφημερίδα. Το 1900 η διεύθυνση της «Εστίας» περιήλθε αποκλειστικά στην οικογένεια Κύρου, που τη μετέτρεψε σε πολιτική ημερήσια εφημερίδα.