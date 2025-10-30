Ν.-Ανδρουλάκης-στο-4ο-Οικονομικό-Συνέδριο-της-«Ν»:-Πρέπει-να-επενδύσουμε-στην-παραγωγή,-στη-δημιουργία-και-τη-στρατηγική-αυτονομία

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Ναυτεμπορική για τη διαρκή συμβολή της στον δημόσιο διάλογο γύρω από κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής.

«Δική μας πεποίθηση είναι ότι ζούμε σε μια ταραγμένη εποχή κι έχουμε χρέος σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον να αναβαθμίσουμε κάθε συντελεστή ισχύος της χώρας», αναφέροντας ως πρώτη προτεραιότητα το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού.

«Η αναβάθμιση των συντελεστών χρειάζεται ενίσχυση των εισοδημάτων, αποτελεσματικό έργο και αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς», υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά «κι ενός ανθεκτικού παραγωγικού μοντέλου που θα διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα όταν έχουμε μια τόσο ταραγμένη εποχή όπου η ανθεκτικότητα είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα».

«Πρέπει να επενδύσουμε στην παραγωγή, στη δημιουργία και τη στρατηγική αυτονομία, αξιοποιώντας σωστά και τα ευρωπαϊκά εργαλεία», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «υπάρχει μια νέα απογοήτευση», ενώ σχολιάζοντας τα οικονομικά στοιχεία ανάφερε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης, απ’ότι φαίνεται, είναι μια χαμένη μεγάλη ευκαιρία. Οι προβλέψεις συγκλίνουν ότι το 2028 οι μέσοι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ θα κυμαίνονται μόλις στην περιοχή του 1%».

«Εμείς από την πλευρά μας καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στη ΔΕΘ, συνεκτικό, επεξεργασμένο που απαντά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις απ’αυτές που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για το ενεργειακό ζήτημα

Αναφερόμενος στο ενεργειακό ζήτημα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε: «Η ιστορία έδειξε ότι η εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο μας κόστισε πάρα πολύ ακριβά. Και δεν μιλώ γενικά. Όλες οι χώρες έχουν αξιοποιήσει το φυσικό αέριο. Αλλά υπάρχει μια ισορροπία και αυτό φάνηκε και στον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι ιβηρικές χώρες την ενεργειακή κρίση κατά τους πρώτους μήνες με την ιβηρική εξαίρεση που πέτυχαν τότε ο Σάντσεθ με τον Αντόνιο Κόστα».

«Ένα άλλο κράτος»

«Εάν υπάρξει πολιτική αλλαγή, για την οποία αγωνιζόμαστε, ο τελευταίος στόχος θα είναι και ο κορυφαίος: Ένα άλλο κράτος που θα μπορεί να το εμπιστευτεί ο πολίτης, που θα λειτουργεί εύρυθμα και όχι ένα κράτος που έρχονται συνεχώς δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη Βουλή και η ηγεσία της χώρας επιλέγει τα εμπόδια στη δικαιοσύνη, την έλλειψη της δικαιοσύνης και όχι τη διαφάνεια, ώστε η χώρα να λειτουργεί σωστά. Και επιτέλους κάποιος να πληρώνει τα λάθη ώστε να μην υπάρχει διάχυτο το αίσημα της ατιμωρησίας», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.