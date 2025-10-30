Ν. Δένδιας στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν»: Έχουμε το καλύτερο αντι-Bayraktar σύστημα drone, τον Κένταυρο – Ξεκινάμε το 2026 την εθελοντική στράτευση γυναικών

Οτιδήποτε φτιάχνεται στο υπουργείο φτιάχνεται με ιδιωτικές δωρεές, όχι με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον διευθυντή του – Μιχάλη Ψύλο, στο πλαίσιο του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής στο Ζάππειο.

Εξέφρασε, δε, την ευγνωμοσύνη του στον Ευάγγελο Μυτιληναίο για τη δωρεά αναφορικά με την πρόσοψη του υπουργείου Άμυνας και στάθηκε στον συμβολισμό, μιλώντας για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ερωτηθείς για την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Άγυρα και την αμυντική ενίσχυση της Τουρκίας, είπε ότι δεν πρόκειται να υποδείξει στη Γερμανία πώς θα διεξάγει την εξωτερική της πολιτική. Ωστόσο, όπως τόνισε, οι στρατιωτικές επιδιώξεις του δυτικού κόσμου δεν προσομοιάζουν με αυτές της Άγκυρας.

Τόνισε πως «το τελευταίο διάστημα έχει προσπαθήσει να στρογγυλέψει γωνίες», ωστόσο πρόσθεσε πως «η ισλαμική αντιμετώπιση από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης δεν ελαττώνεται».

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως «ο πρόεδρος Ερντογάν έχει καταφέρει να μετασχηματίσει την Τουρκία, έχει κάνει τεράστια άλματα, το ερώτημα όμως που καλείται να απαντήσει ο δυτικός κόσμος είναι αν η κατεύθυνση την οποία έχει δώσει στην Τουρκία, είναι συμβατή με τα συμφέροντα και τις αξίες της Δύσης».

Ερωτηθείς για τον κίνδυνο φινλανδοποίησης, είπε πως αν εφαρμοστεί η «ατζέντα 2030», ο κίνδυνος αυτός δεν υπάρχει, διότι την Ελλάδα τη βοηθά η εξέλιξη της τεχνολογίας.

Αναφερόμενος στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι «παρουσιάσαμε δύο κινητά εργοστάσια παραγωγής drones». «Σε ελάχιστα χρόνια κάθε ελληνικός σχηματισμός θα έχει ένα κινητό εργοστάσιο παραγωγής drones» ανέφερε.

Σημείωσε επίσης ότι πράγματι η Τουρκία έχει πουλήσει drones Bayraktar σε πολλές χώρες, ωστόσο όπως είπε, «έχουμε το καλύτερο αντι-drone σύστημα για τα Bayraktar, τον Κένταυρο».

Μάλιστα, ανέφερε ότι υπάρχουν ενδιαφέρον από 2 χώρες να αγοράσουν το σύστημα Κένταυρος.

«Η Ελλάδα μπήκε στην κρίση για το δημόσιο χρέος και το έλλειμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Εμείς στο υπουργείο Άμυνας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και τα δύο ζητήματα» ανέφερε ο κ. Δένδιας και τόνισε πως «κάνουμε εσωτερικές εξοικονομήσεις. Από εξοικονομήσεις προήλθαν οι αυξήσεις μισθών».

«Ως προς το ισοζύγιο, προσπαθούμε με αυτήν την αλυσίδα καινοτομίας να μοχλεύσουμε τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων που να μπορούν να εξαχθούν» τόνισε και πρόσθεσε: «Έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μπροστά, μέσω της τεχνολογίας».

Σημείωσε εξάλλου ότι «κατευθύνουμε τις δυνάμεις μας σε καινοτόμα ελληνικά προϊόντα».

Αναφέρθηκε επίσης στο παράδειγμα του Ισραήλ, τονίζοντας πως ήταν μια αγροτική οικονομία και είναι τώρα από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις στον κόσμο.

Σε ερώτηση του Μιχάλη Ψύλου για τις προσπάθειες της Τουρκίας να εξασφαλίσει χρήματα Ευρωπαίων φορολογουμένων, είπε ότι για τη χρηματοδότηση 100% τουρκικών προϊόντων από το SAFE, ο κανονισμός δεν θέτει προϋπόθεση ομοφωνίας. «Υπάρχει όμως δέσμευση της Επιτροπής για ομοφωνία. Θεωρώ αυτονόητο ότι η Κομισιόν θα τηρήσει τη δέσμευση» υπογράμμισε.

«Αυτό που λέει ο πρωθυπουργός είναι το λογικό αυτονόητο. Πώς θα συμμετάσχει σε ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο μία χώρα που έχει εκφράσει απειλή πολέμου;» διερωτήθηκε.

«Ουδείς από εμάς είναι τουρκοφάγος. Αλλά για να υπάρχουν καλές σχέσεις πρέπει να είναι ειλικρινείς σχέσεις και ο ένας να σέβεται να νόμιμα δικαιώματα του άλλου. Είναι λογικό η μία χώρα να απειλεί την άλλη με πόλεμο;» διερωτήθηκε.

Ερωτηθείς για την ενίσχυση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, είπε ότι στο νέο ναυπηγικό πρόγραμμα οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. «Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε πλοία εδώ, για να μην πω τα πλοία εδώ. Έχουμε εξαιρετικές δυνατότητες» τόνισε.

Είπε επίσης ότι «τα Ελληνικό Ναυτικό θα συνεχίσει να προμηθεύεται πλοία, ήδη συζητάμε για τις επόμενες γενιές και ήδη το ΕΛΚΑΚ έχει προκηρύξει τον σχεδιασμό ελληνικού πλοίου, που αρχικά θα είναι περιπολικό και σιγά σιγά θα το εξελίξουμε».

Ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πολλαπλό ρόλο. Εγγυώνται την ασφάλεια. Κάνουν όμως και πολλά πράγματα. Στη γιορτή της Αεροπορίας, δεν θα τιμήσουμε μόνο τα μαχητικά μας, αλλά και τον στόλο μεγαγωγικών που έχουμε αναγεννήσει. Θα τιμήσουμε τι προσφέρει η Πολεμική Αεροπορία στην Πολιτική Προστασία και στις πυρκαγιές. Ο θεσμός των Ενόπλων Δυνάμεων έχει έναν ευρύ ρόλο να παίξει».

Σε ερώτηση του Μιχάλη Ψύλου για το αν θα πάνε οι γυναίκες στον στρατό, είπε πως ξεκινάμε το 2026 την εθελοντική στράτευση γυναικών. Όπως είπε, θα δημιουργηθεί μία μονάδα 100-150 εθελοντριών. Ανέφερε ότι «το 17% των στελεχών είναι γυναίκες, πρέπει όμως να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, ώστε να δημιουργηθεί η υποδομή και η κουλτούρα αν ποτέ χρειαστεί, οι γυναίκες να υπηρετήσουν δίπλα στους άνδρες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι γυναίκες έχουν να προσφέρουν πολλά πράγματα στις Ένοπλες Δυνάμεις και το κάνουν ήδη».