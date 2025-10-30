Ξυλοδαρμός 76χρονου σε πλοίο – Κικίλιας για την ΕΔΕ: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών

Αντιπαράθεση της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Βασίλη Κικίλια προκάλεσε η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας να τεθεί σε διαθεσιμότητα και να διενεργηθεί ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό με ξυλοδαρμό 72χρονου από 36χρονο σε γκαράζ πλοίου.

Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3 έκανε λόγο για «παρορμητική απόφαση» του αρμόδιου υπουργού, επισημαίνοντας «ότι αυτό συνέβη την ώρα που δίνει μια μάχη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λέει [ο Κ. Μητσοτάκης] ότι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το, στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο».

Η κ. Μπακογιάννη πρόσθεσε ότι «η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά.. δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή. Την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά» τόνισε.

Η απάντηση Κικίλια

«Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε για λόγους ανθρωπιάς» υπογράμμισε από την πλευρά του ο κ. Κικιλιας σε συνέντευξή του στο Real FM.

«Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο», επισήμανε ο υπουργός.

Για την κόντρα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σχολίασε πως δεν νομίζει ότι υπάρχει θέμα αλαζονείας από την πλευρά του υπουργού.

Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει και καμία διάθεση τιμωρητική να αμαυρωθεί η προσφορά του λιμενάρχη, σε μια περιοχή που δοκιμάστηκε πολύ, ειδικά από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών.

«Έχει διαταχθεί ΕΔΕ και θα βγάλει αμερόληπτα τα συμπεράσματά της» είπε ο κ. Μαρινάκης



- sofokleous10.gr

