ΟΠΑΠ:-Στις-25/11-τα-αποτελέσματα-ενναμήνου-2025

Την τροποποίηση του οικονομικού ημερολογίου ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, σε σχέση με την ημερομηνία δημοσίευσης του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2025.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 30/10 θα ανακοινωθεί ο ισολογισμός εννεαμήνου μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ και την Τρίτη 25/11 θα ακολουθήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2025.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.1(2) και 4.1.1(6) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 2 της Απόφασης 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2025 τροποποιείται ως ακολούθως σε σχέση με την ημερομηνία δημοσίευσης του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025:

• Πέμπτη 30.10.2025 – Ανακοίνωση Ισολογισμού Εννεαμήνου 2025, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.

• Τρίτη 25.11.2025 – Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.

• Τετάρτη 26.11.2025 και ώρα 16:00 – Τηλεδιάσκεψη για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση του ισολογισμού Εννεαμήνου 2025 λαμβάνει χώρα παράλληλα και αποκλειστικά λόγω της γνωστοποίησής του την 30.10.2025 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) προς εκπλήρωση της υποχρέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 139ι παρ. 4 του ν. 4601/2019, στο πλαίσιο της σκοπούμενης διασυνοριακής μετατροπής της Εταιρείας, να συντάξει δήλωση, η οποία αποτυπώνει με ακρίβεια τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από έναν (1) μήνα από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης της

δήλωσης, ήτοι με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2025.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο Ισολογισμός και τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της

ΟΠΑΠ Α.Ε. (www.investors.opap.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παραπάνω ημερομηνίες, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης προς το επενδυτικό κοινό.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.