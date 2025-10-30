Ο Τραμπ θα ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο – Ανακοίνωσε μείωση των δασμών στην Κίνα μετά τη συνάντησή του με τον Σι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ότι ο ίδιος θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ μετά από την επίσκεψη αυτή, θα γίνει και επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα συνεργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%.

Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον πρόεδρο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θα διατηρήσει ενεργή τη ροή των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με… 12 τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι.

Ποια ζητήματα δεν αναφέρθηκαν στις συνομιλίες

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.

Ένα άλλο ζήτημα που δεν συζητήθηκε ήταν το τεχνολογικά εξελιγμένο μικροκύκλωμα (τσιπ) της Nvidia Blackwell.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο να βοηθήσει την εταιρία να εξάγει μία τεχνολογικά υποδεέστερη έκδοση του επεξεργαστή GPU της Nvidia, που θεωρείται καθοριστικής σημασίας στον ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στη διάρκεια της πτήσης του προς τη Νότια Κορέα χθες, είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να συζητήσει για τα μικροκυκλώματα με τον πρόεδρο της Κίνας.

Ωστόσο, οι ελπίδες της Nvidia για μία έγκριση από τις ΗΠΑ και την Κίνα για την πώληση μιας τεχνολογικά υποβαθμισμένης έκδοσης του πιο εξελιγμένου μικροκυκλώματος τεχνητής νοημοσύνης δέχθηκαν πλήγμα από τα σημερινά σχόλια του Τραμπ.

«Δεν μιλάμε για τα μικροκυκλώματα της Blackwell», δήλωσε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, αναχωρώντας από τη Νότια Κορέα, μετά από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι.



Εγκάρδιο το κλίμα πριν τη συνάντηση

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως είχαν συνομιλίες για περίπου μία ώρα και 40 λεπτά, σύμφωνα με τη CCTV.

Πριν την έναρξη των συνομιλιών, το κλίμα ήταν εγκάρδιο μεταξύ των δύο ηγετών στο αεροδρόμιο του Μπουσάν στη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση» με τον κινέζο ομόλογό του, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό διαπραγματευτή» κατά την έναρξη των συνομιλιών τους.