Ο-Τραμπ-μειώνει-στο-47%-τους-δασμούς-στην-Κίνα-μετά-από-συμφωνία-με-τον-Σι-για-φαιντανύλη-και-σπάνιες-γαίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι συμφώνησε με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα με αντάλλαγμα την καταστολή του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης από το Πεκίνο, την επανέναρξη των αγορών σόγιας από τις ΗΠΑ και τη διατήρηση της ροής των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

Οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες του Τραμπ με τον Σι στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, οι πρώτες από το 2019, σηματοδότησαν το φινάλε ενός θυελλώδους ταξιδιού στην Ασία, στο οποίο εξήρε επίσης τις εμπορικές εξελίξεις με τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και τα έθνη της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η συμφωνία, σύμφωνα με το Πεκίνο, περιελάμβανε επίσης τη δέσμευση των ΗΠΑ να καθυστερήσουν για ένα χρόνο ένα νέο μέτρο – στο οποίο αντιτίθεται έντονα η Κίνα – για να απαγορεύσει σε χιλιάδες κινεζικές εταιρείες να λαμβάνουν αμερικανική τεχνολογία εάν ανήκουν εν μέρει σε εταιρεία που έχει υποστεί κυρώσεις.

«Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One λίγο μετά την αναχώρησή του από τη Νότια Κορέα, κατατάσσοντας τις συνομιλίες με «12 στα 10».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δασμοί στις κινεζικές εισαγωγές θα μειωθούν στο 47% από 57%, μειώνοντας στο μισό στο 10% το ποσοστό των δασμών που σχετίζονται με το εμπόριο προδρόμων φαρμάκων φαιντανύλης.

Ο Σι θα εργαστεί «πολύ σκληρά για να σταματήσει τη ροή» της φαιντανύλης, ενός θανατηφόρου συνθετικού οπιοειδούς που αποτελεί την κύρια αιτία θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ.

Η Κίνα συμφώνησε να αναστείλει τους ελέγχους εξαγωγών που αποκαλύφθηκαν αυτόν τον μήνα για τις σπάνιες γαίες, στοιχεία με ζωτικό ρόλο σε αυτοκίνητα, αεροπλάνα και όπλα που έχουν γίνει η πιο ισχυρή πηγή επιρροής του Πεκίνου στον εμπορικό του πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παύση θα διαρκέσει για ένα χρόνο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 12 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αμερικανικής σόγιας μέχρι τον Ιανουάριο και να αγοράσει 25 εκατομμύρια τόνους ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, στην εκπομπή “Mornings with Maria” του Fox Business Channel.

Είπε ότι η Κίνα είχε εγκρίνει μια συμφωνία για να θέσει την εφαρμογή σύντομων βίντεο TikTok υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και αναμένει ότι αυτό θα προχωρήσει τους επόμενους μήνες.

Η Κίνα συμφώνησε επίσης να αγοράσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social. Ο Μπέσεντ αργότερα είπε ότι ο Σι εξέφρασε επίσης μονομερώς ενδιαφέρον για συμμετοχή σε έναν νέο αμερικανικό αγωγό που κατασκευάζεται στην Αλάσκα, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, η Ουάσινγκτον θα αναστείλει για ένα έτος τους νέους περιορισμούς της Λίστας Οντοτήτων που δυσκολεύουν τις κινεζικές εταιρείες να χρησιμοποιούν θυγατρικές για την αγορά τεχνολογίας εκτός ορίων, καθώς και θα αναστείλει μέτρα που στοχεύουν στον τομέα της θαλάσσιας εφοδιαστικής και της ναυπηγικής βιομηχανίας της Κίνας, δήλωσε ο Μπέσεντ.

Οι ειδικοί στο εμπόριο δήλωσαν ότι η συμφωνία προσέφερε μια μονοετή αναστολή από τις εντάσεις που έχουν επιβαρύνει την παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά προειδοποίησαν ότι η Κίνα δεν είχε τηρήσει τις συμφωνίες αγοράς της στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας Φάσης 1 που υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τον εμπορικό πόλεμο ανά πάσα στιγμή.

«Η μείωση των δασμών σε αντάλλαγμα για μια υποσχεμένη καταστολή της φαιντανύλης αγοράζει προσωρινή ηρεμία, αλλά είναι συναλλακτική ανακούφιση – όχι μια δομική επαναφορά», δήλωσε ο Craig Singleton, ανώτερος συνεργάτης για την Κίνα στο μη κομματικό Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών.

«Κάθε πλευρά βαθμονομεί την ένταση για να αποφύγει την κατάρρευση, διατηρώντας παράλληλα την κλιμάκωση στο τραπέζι. Τίποτα δεν άλλαξε θεμελιώδες και ο κύκλος του εξαναγκασμού θα συνεχιστεί τη στιγμή που η μία πλευρά θα νιώσει ότι έχει παραμεληθεί», είπε.

Σιωπηλή αντίδραση από τις παγκόσμιες αγορές

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Σι ακολούθησε μια σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ, όπου οι δύο σύμμαχοι δήλωσαν ότι είχαν οριστικοποιήσει τις περισσότερες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας δασμών για την οποία διαφωνούσαν εδώ και μήνες.

Η αντίδραση στην ύφεση ήταν συγκρατημένη στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές που είχαν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ πριν από τη συνάντηση, με την ελπίδα για μια σημαντική ανατροπή ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ο οποίος έχει διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού και έχει κλονίσει την παγκόσμια επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Ο Τραμπ επανειλημμένα μίλησε για τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας με τον Σι, αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δήλωσαν την Κυριακή ότι συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο με την Κίνα για την αποφυγή 100% δασμών των ΗΠΑ στα προϊόντα της και την αναβολή των περιορισμών των εξαγωγών της Κίνας σε σπάνιες γαίες.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, σε μια ανάρτηση στο X την Πέμπτη, δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής δεν πρέπει να γίνουν πιστευτές. «Ο Τραμπ υποχώρησε απέναντι στην Κίνα», έγραψε.

Η εγκάρδια συνάντηση μεταξύ των ηγετών, σε μια αεροπορική βάση της Νότιας Κορέας στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), διήρκεσε περισσότερο από 1 1/2 ώρα.

Η διαμάχη Ουάσιγκτον-Πεκίνου

«Ήταν φυσιολογικό για τις δύο πλευρές να έχουν τριβές κατά καιρούς», δήλωσε ο Σι στον Τραμπ μέσω μεταφραστή, καθώς συναντιόντουσαν ο ένας τον άλλον, πλαισιωμένοι από τις αντιπροσωπείες τους.

«Η ανάπτυξη και η αναζωογόνηση της Κίνας δεν είναι ασυμβίβαστες με τον στόχο του Προέδρου Τραμπ να «Κάνουμε την Αμερική Ξανά Μεγάλη»», πρόσθεσε ο Σι.

Συμφώνησαν επίσης να σταματήσουν τα λιμενικά τέλη ανταπόκρισης στη ναυτιλία, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να ματαιώσουν την κυριαρχία στη ναυπηγική βιομηχανία, τις θαλάσσιες μεταφορές και την εφοδιαστική.

Η Κίνα θα ξεκινήσει τη διαδικασία αγοράς ενέργειας από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Πέμπτη, υπαινισσόμενος μια μεγάλη συμφωνία στην Αλάσκα, όπου η κυβέρνησή του διαφημίζει ένα προτεινόμενο έργο εξαγωγής LNG ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο πριν υποδεχθεί τον Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν τη συνάντηση ως θρίαμβο της χάραξης πολιτικής του Σι. «Έχουμε την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να διαχειριστούμε κάθε είδους κινδύνους και προκλήσεις», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Τσίπ Nvidia και συζητήσεις για την Ταϊβάν

Η συμφωνία επαναφέρει σε γενικές γραμμές τους δεσμούς στην κατάσταση που είχαν πριν από την επίθεση της «Ημέρας Απελευθέρωσης» του Τραμπ τον Απρίλιο, η οποία πυροδότησε κλιμάκωση των ανταλλαγών και αφήνει μόνο τη Βραζιλία και την Ινδία να αντιμετωπίζουν υψηλότερους δασμούς μεταξύ των μεγάλων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Αλλά μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από μια εύθραυστη εκεχειρία σε έναν εμπορικό πόλεμο με τις βασικές αιτίες να παραμένουν άλυτες, λένε οι αναλυτές.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν συζήτησε το υπερσύγχρονο τσιπ Blackwell της Nvidia με τον Xi, σε ένα περαιτέρω πλήγμα στις ελπίδες της εταιρείας να διατηρήσει την παρουσία της στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Κίνας.

Το αμφιλεγόμενο ζήτημα της Ταϊβάν, του δημοκρατικού νησιού που διεκδικεί η Κίνα, το οποίο είναι εταίρος των ΗΠΑ και υπερδύναμη υψηλής τεχνολογίας, επίσης δεν εμφανίστηκε στις συνομιλίες, δήλωσε ο Τραμπ.

Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων μετά από ένα κενό 33 ετών, επισημαίνοντας τα αυξανόμενα οπλοστάσια της Ρωσίας και της Κίνας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε την Πέμπτη ότι ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν ένα μορατόριουμ στις πυρηνικές δοκιμές.

- Reuters