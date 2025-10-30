Ο Χουάν Κάρλος σπάει τη σιωπή του για τα περί ερωτικής σχέσης με την πριγκίπισσα Νταϊάνα – «Ψυχρή κι απόμακρη, εκτός αν ήταν μπροστά οι παπαράτσι»

Στη νέα του αυτοβιογραφία με τίτλο Reconciliation, που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αναφέρεται στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, ενώ, ταυτόχρονα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε ποτέ ερωτική σχέση μεταξύ τους.

Σε συνέντευξή του στο Le Figaro Magazine, ο δημοσιογράφος Σαρλ Ζαϊγκ επισκέφθηκε τον πρώην μονάρχη στην κατοικία του στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να συζητήσουν για τα απομνημονεύματά του, τα οποία συνέγραψε σε συνεργασία με τη Γαλλίδα συγγραφέα Λοράνς Ντεμπρέ.

Ο Χουάν Κάρλος αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τη Νταϊάνα, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών που εκείνη περνούσε στο παλάτι Μαριβέντ στη Μαγιόρκα, μαζί με τον τότε σύζυγό της, βασιλιά Κάρολο Γ΄, και τους δύο γιους τους, πρίγκιπα Ουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι.

Μάλιστα, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας περιγράφει την πριγκίπισσα Νταϊάνα «ψυχρή, λιγομίλητη και απόμακρη, εκτός από όταν βρισκόταν μπροστά στους παπαράτσι».

Όπως αναφέρεται, ο γάμος της Νταϊάνα με τον Κάρολο είχε ήδη αρχίσει να κλονίζεται όταν επισκέφθηκαν για πρώτη φορά τη Μαγιόρκα, και η ίδια φέρεται να ένιωσε οικειότητα με τον Ισπανό βασιλιά.

Αυτό πιθανώς εξηγεί γιατί παρέμεινε στο Μαριβέντ όταν ο Κάρολος επέστρεψε στην Αγγλία, επαναλαμβάνοντας τις επισκέψεις της για τρία ακόμη καλοκαίρια, σύμφωνα με το Vanity Fair.

«Ο βασιλιάς της έδειχνε μεγάλη προσοχή, ίσως υπερβολική» είχε πει παλαιότερα ο στενός φίλος και σύμβουλος της Νταϊάνα, Ρομπέρτο Ντεβόρικ, στο Vanity Fair Espana.

«Ένα καλοκαίρι της είπε ότι του θύμιζε τη Βρετανίδα δημοσιογράφο Σελίνα Σκοτ. Μετά από εκείνες τις διακοπές, η Νταϊάνα μού εκμυστηρεύτηκε ότι η βασίλισσα Σοφία δεν την είχε συμπαθήσει ιδιαίτερα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως «η Νταϊάνα φλέρταρε με τον Χουάν Κάρλος, αλλά αθώα, όπως κάθε γυναίκα».

Οι φήμες περί σχέσης τους φούντωσαν το 1992, μετά την έκδοση του βιβλίου της Λαίδης Κόλιν Κάμπελ Diana in Private: The Princess Nobody Knows, που ισχυριζόταν ότι η Νταϊάνα και ο Χουάν Κάρλος είχαν δεσμό εκείνα τα καλοκαίρια στη Μαγιόρκα.

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας αρνείται για πρώτη φορά δημοσίως αυτή τη φημολογία, δηλώνοντας ότι ουδέποτε υπήρξε κάτι περισσότερο από φιλική γνωριμία.

Ο Χουάν Κάρλος διατηρούσε πάντως καλύτερες σχέσεις με τη μακρινή του ξαδέρφη, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄. Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει τη συμβουλή της σχετικά με την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τον θρόνο υπέρ του γιου του, βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄.

Όπως γράφει στα απομνημονεύματά του, η Ελισάβετ διαφώνησε κάθετα με την απόφασή του, λέγοντάς του: «Αυτό δεν γίνεται! Ένας βασιλιάς πεθαίνει με τις μπότες του».