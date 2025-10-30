Πηγές-ΣΥΡΙΖΑ:-«Γαλάζιο»-πάρτι-απευθείας-αναθέσεων-που-πληρώνουν-αγρότες-και-κτηνοτρόφοι

«Το πάρτι των “γαλάζιων” απευθείας αναθέσεων -για να μπορεί να συντηρείται το “γαλάζιο” παρακύκλωμα- και οι συμβάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με εταιρίες που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία (και τα “τεμαχισμένα” έργα), ήρθαν ξανά στην επιφάνεια με αφορμή την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του Σπύρου Καραμπλιάνη, εκπροσώπου της Cognitera SA (αλλά όχι εν ενεργεία CEO της). Για παράδειγμα, η «”γαλάζια” διοίκηση Σημανδράκου αποφάσισε να αναθέσει το αντικείμενο ακυρωμένης διακήρυξης (ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ + ΦΠΑ) μέσω πολλαπλών μικρών απευθείας αναθέσεων σε συνδεδεμένες εταιρίες με την Cognitera, αλλά και σε μετόχους της. Κάτι που συνιστά τεχνητό κατακερματισμό του αντικειμένου, σε ευθεία παραβίαση του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «το 2023 έγινε απευθείας ανάθεση για τον πηγαίο κώδικα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2022 στη συγκεκριμένη εταιρία, ύψους 699.360 ευρώ και στις εταιρίες «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΡΟΔΟΠΗΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», που ανήκουν στην Cognitera, ύψους 151.600 ευρώ. Ο πηγαίος κώδικας του 2022 πληρώθηκε τουλάχιστον 3 φορές (!) και παραδόθηκε το 2023, μετά τις πληρωμές».

Αναφέρουν επίσης:

«Όπως καταδείχθηκε από τις ερωτήσεις τού εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, κατά τα έτη 2022 και 2023, με ευθύνη των “γαλάζιων” διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, δεν χρησιμοποιήθηκε λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα και οι πληρωμές έγιναν με… φύλλα excel και “εντέλλεσθε”, με αποτέλεσμα να μην τηρείται πλήρες ιστορικό πληρωμών και ιχνηλάτησή τους. Οπότε, είναι αδύνατον να εντοπιστούν με ακρίβεια οι δικαιούχοι, που, ενδεχομένως, εισέπραξαν μη νόμιμες επιδοτήσεις.

Παράλληλα, μετά από “σφάλμα” που προέκυψε από εκ παραδρομής χρησιμοποίηση γραμμής δικαιωμάτων έτους 2021, αντί της ορθής έτους 2022, σε συγκεκριμένο διασταυρωτικό έλεγχο που οδήγησε σε εσφαλμένη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023 η χώρα μας καλείται να πληρώσει πρόστιμα (κατόπιν ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το έτος υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ 2022).

Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε ότι η ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ, αν και δεν ανήκει στους μετόχους της Cognitera, συμπτωματικά εδρεύει στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση! Η ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ κατέθεσε το 2021, προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά μιας σειράς ενεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της σύμβασης που το 2021 ο Οργανισμός υπέγραψε με την εταιρία NEUROPUBLIC Α.Ε.».

«Κατά τα άλλα», προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Καραμπλιάνης, ο οποίος όπως δήλωσε διετέλεσε νόμιμος εκπρόσωπος -και διευθύνων σύμβουλος- της εταιρίας έως το 2024, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση με την αναφορά ότι παράλληλα απασχολείτο ως συνεταιριστικός υπάλληλος της ΕΑΣ Αγρινίου, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τα πλαστά μισθωτήρια για ανύπαρκτα βοσκοτόπια μοναστηριού στα Κύθηρα».

- sofokleous10.gr

