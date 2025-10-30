Πού-στοχεύει-η-alter-ego-media-με-την-είσοδο-στο-live-entertainment

Η ALTER EGO MEDIA ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «STAGES NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον κλάδο του Live Entertainment και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλο το φάσμα της δημιουργίας και αξιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Όπως σημειώνουν πηγές της εταιρείας, η STAGES NETWORK έχει παρουσία σε μία ολοκληρωμένη γκάμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις θεατρικές και μουσικές παραγωγές, τη διοργάνωση live εκδηλώσεων, καθώς και τη διαχείριση καλλιτεχνικών χώρων. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται δέκα ιστορικά θέατρα – Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και Θερινό Λαμπέτη-, καθώς και ο σύγχρονος πολυχώρος πολιτισμού Stage Seven, συνολικής ετήσιας δυναμικότητας άνω των 650.000 θεατών.

H ALTER EGO MEDIA θα καταβάλει ποσό ύψους € 1.000.000 για την απόκτηση υφιστάμενων μετοχών της STAGES NETWORK (money out) και θα καλύψει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 3.000.000 (money in) προκειμένου να αποκτήσει το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της STAGES NETWORK.

Το τίμημα της συναλλαγής δύναται να προσαυξηθεί με βάση την προ φόρων κερδοφορία της STAGES NETWORK (περίοδος 1 Ιουλίου 2026 έως 30 Ιουνίου 2027), υπολογιζόμενου βάσει πολλαπλασιαστή Αξία Εταιρείας /Κέρδη προ φόρων ίσου με έξι (6x).

Η ALTER EGO MEDIA διατηρεί δικαίωμα για την απόκτηση επιπλέον 9% της STAGES NETWORK, το οποίο δύναται να ασκηθεί από την Εταιρεία μέχρι την 31.12.2027. Η STAGES NETWORKS θα ενοποιείται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν από τη STAGES NETWORK για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου θεατρικών και πολιτιστικών χώρων, καθώς και την ανάπτυξη νέων πολυχώρων ψυχαγωγίας.

Η συμμετοχή της ALTER EGO MEDIA στη STAGES NETWORK σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική διαφοροποίησης και ανάπτυξης του Ομίλου, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του σε έναν κλάδο με υψηλά περιθώρια ανάπτυξης και έντονη διασύνδεση με τον ευρύτερο χώρο της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέσω της STAGES NETWORK ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο θεάτρων και καλλιτεχνικών χώρων, σε μια εξειδικευμένη ομάδα παραγωγής και ενδυναμώνει τις συνεργασία του με ένα σημαντικό αριθμό κορυφαίων καλλιτεχνών.

Η δραστηριοποίηση της ALTER EGO MEDIA στο Live Entertainment ενισχύει τον στρατηγικό στόχο της διαφοροποίησης εσόδων, προσθέτοντας νέα, μη-κυκλικά έσοδα (εισιτήρια, χορηγίες, licensing) και παρέχοντας στην ALTER EGO MEDIA μεγαλύτερη πρόσβαση σε ιδιαίτερα απαιτητικά και πιστά κοινά.

Με την επιτυχή υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου η ALTER EGO MEDIA αναδεικνύεται σε ένα media, creative και entertainment powerhouse, συνδέοντας τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση, τη δημιουργία τηλεοπτικού και κινηματογραφικού περιεχομένου, το gaming και τις διαδραστικές μορφές ψυχαγωγίας, καθώς και το live θέαμα και την πολιτιστική εμπειρία, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.