Πόσο αυξήθηκε ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών

Το 2025 συνεχίζει να καταγράφεται αύξηση στον πλούτο των ελληνικών νοικοκυριών, η οποία οφείλεται τόσο στις υψηλότερες αξίες που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών σε μετοχές, ομόλογα και ακίνητα, όσο και στα νέα κεφάλαια που επενδύονται σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού.

Ανεξάρτητα από τις εύλογες παρατηρήσεις σχετικά με τη σημαντική ανισοκατανομή εισοδήματος και περιουσίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα:

Το πρώτο εννεάμηνο του 2025 οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 800 εκατ. ευρώ (υπάρχει θετική εποχικότητα κάθε Δεκέμβριο και αρνητική κάθε Ιανουάριο) ενώ το τελευταίο δωδεκάμηνο (Σεπτέμβριος 2024 με Σεπτέμβριο 2025) κατά 4,26 δισ. ευρώ . Από το τέλος του 2019 έως και το φετινό Σεπτέμβριο οι τραπεζικές καταθέσεις των νοικοκυριών έχουν εκτιναχθεί κατά 34,5 δισ. ευρώ ! (στοιχεία Τραπέζης της Ελλάδος).

Μέσα στους πρώτους εννέα μήνες της φετινής χρονιάς, οι καθαρές εισροές χρήματος στα αμοιβαία κεφάλαια ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ, γεγονός που σε συνδυασμό τις θετικές αποδόσεις των τελευταίων ετών, είχαν ως αποτέλεσμα στις 30/9/2025 να έχουμε το υψηλότερο ενεργητικό αμοιβαίων κεφαλαίων εδώ και πάνω από δεκαπέντε χρόνια!

Επίσης, μέσα στο πρώτο φετινό εννεάμηνο, τα νοικοκυριά συνέβαλαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην κάλυψη των δύο εταιρικών ομολόγων ( Αεροπορία Αιγαίου και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ) που εισήλθαν στο ΧΑ και μέσω των οποίων αντλήθηκαν συνολικά 750 εκατ. ευρώ.

Τέλος, από το Δεκέμβριο του 2024 έως και το φετινό Σεπτέμβριο είχαμε και μείωση κατά 750 εκατ. ευρώ (από τα 35,29 στα 34,54 δισ. ευρώ) των υπολοίπων των δανείων των νοικοκυριών προς τις τράπεζες (βλέπε στοιχεία TτΕ).

Σύμφωνα με παράγοντες της επενδυτικής κοινότητας, πέρα από τις θετικές αποδόσεις των τελευταίων ετών που έχουν παρατηρηθεί στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων, περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ «φρέσκου χρήματος» κάθε μήνα προστίθενται στις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών, ενισχύοντας έτσι δραστικά την πορεία και τις προοπτικές στο χώρο του asset management.

Ενδεικτικά επίσης είναι και τα στοιχεία της έρευνας «Allianz Global Wealth 2025» που δημοσιεύτηκε πρόσφατα σύμφωνα με την οποία τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών νοικοκυριών (τρέχουσα αποτίμηση μείον υποχρεώσεις) προσέγγισαν στο τέλος του 2024 τα 245,7 δισ. ευρώ, έναντι 129,6 δισ. το 2018 (αύξηση εξαετίας κατά 116 δισ. ευρώ, όπου στο ποσό αυτό έχει συνεισφέρει και η αύξηση των τιμών σε μετοχές και ομόλογα).

Μάλιστα, η αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών νοικοκυριών ξεπερνάει (σύμφωνα πάντα με την έκθεση «Allianz Global Wealth 2025») και την επίδοση του έτους 2007 (215 δισ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο δεν είχε ξεσπάσει η οικονομική κρίση και ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κυμαινόταν γύρω στις 5.500 μονάδες!