Στα-σκαριά-οι-δύο-τουριστικές-επενδύσεις-Κόκκαλη-στις-Κυκλάδες

Στην ενίσχυση του αποτυπώματός της στον κλάδο της φιλοξενίας προχωρά η Intracom Holdings, η οποία μέσω της Intradevelopment έχει δρομολογήσει δύο τουριστικού χαρακτήρα projects στις Κυκλάδες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο συγκέντρωσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.

Το πρώτο project, ύψους 35 εκατ. ευρώ, αφορά την αναβάθμιση του υφιστάμενου Koufonisia Hotel & Resort και τη μετατροπή του σε ένα τουριστικό συγκρότημα 5 αστέρων, στο οποίο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη κατοικιών προς πώληση.

Πιο αναλυτικά, ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει την επέκταση του υφιστάμενου ξενοδοχείου, τη δημιουργία μιας νέας boutique ξενοδοχειακής μονάδας, δυναμικότητας 60 κλινών, καθώς και την κατασκευή βιλών προς πώληση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι αδειοδοτικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Στόχος είναι ένα μέρος του έργου να λειτουργήσει το 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης όλου του project το 2028.

Σε αντίστοιχη φάση βρίσκεται και το έτερο project της εταιρείας το οποίο έχει δρομολογηθεί στη Μύκονο. Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου 3 αστέρων, δυναμικότητας 350 κλινών περίπου. Το ιδιαίτερο με τη συγκεκριμένη επένδυση έγκειται στο γεγονός ότι το εν λόγω ξενοδοχείο θα προορίζεται για τη στέγαση του προσωπικού.

Προ ημερών η Πολεοδομία του νησιού ενέκρινε την οικοδομική άδεια, δίνοντας επί της ουσίας το «πράσινο φως» για την ανάπτυξη του ξενοδοχείου.

Πέραν των δύο συγκεκριμένων έργων, ο όμιλος Κόκκαλη δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο της φιλοξενίας και μέσω της συνεργασίας με τη Λάμψα για την επένδυση στη Regency Entertainment.

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος Κόκκαλη συμμετέχει στο εμβληματικό project Voria, ύψους 300 εκατ. ευρώ, που προβλέπει τη μετεγκατάσταση του καζίνο Mont Parnes από την Πάρνηθα στο Μαρούσι, και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πόλου ψυχαγωγίας και φιλοξενίας επί της λεωφόρου Κηφισίας.

Μεταξύ άλλων, δε, η Intracom έχει συνάψει συμφωνία στρατηγικής σημασίας με την ΤΕΜΕΣ, πρόεδρος της οποίας είναι ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, και τη Litti Enterprises, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, για την ανάπλαση της Ακτής Β’ Βούλας. Το έργο, ύψους 15 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου προορισμού με εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, ευεξίας και εστίασης.

Σημειωτέον ότι το χαρτοφυλάκιο φιλοξενίας της Intradevelopment περιλαμβάνει τέσσερα ξενοδοχεία, το Kalo Livadi Hotel + Villas στη Μύκονο, το Hotel Branco επίσης στη Μύκονο, το Hotel Met34 στην Αθήνα και το Hotel Κολοκοτρώνη 3 – 5, επίσης στην ελληνική πρωτεύουσα.