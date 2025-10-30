Στεγαστικό:-Το-σχέδιο-για-να-ανοίξουν-σπίτια-30ετίας

Έμφαση στα παλαιά ακίνητα ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και όριο στα τετραγωνικά του ακινήτου αναμένεται να δίνει το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για το 2026.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα – πιλότο – για την Ευρώπη στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών.

Η ελληνική πρωτοβουλία αφορά ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα δίνει κίνητρο τόσο για την ανακαίνιση όσο και για την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, με στόχο την προσφορά πιο προσιτής στέγης αλλά και την αποφυγή «απόσυρσης» από την αγορά λόγω φθοράς. Όπως μάλιστα προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ μετά το Φεβρουάριο του 2026 κι αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Δίνοντας μία «πρόγευση» του τι θα προβλέπει το πρόγραμμα, ο κ. Παπαθανάσης σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι :

· Θα προβλέπει τη δυνατότητα μερικής ενεργειακής αναβάθμισης (20%-30%) και ανακαίνισης (60%-80%) του ακινήτου.

· Θα δοθεί έμφαση σε παλαιότερα ακίνητα, πιθανότατα όσα έχουν κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

· Θα έχει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με εκείνα που ισχύουν για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Σημειώνεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για το «Σπίτι μου 2» διαφέρουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, το ελάχιστο όριο εισοδήματος είναι 10.000 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση. Το όριο για άγαμο / διαζευγμένο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί/ακυρωθεί χωρίς τέκνα ανέρχεται σε 20.000 ευρώ. Στις 28.000 ευρώ + 4.000 ευρώ για κάθε παιδί για έγγαμο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Σε 31.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, πέραν του πρώτου, για μονογονεϊκές οικογένειες/ διαζευγμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί/ακυρωθεί.

· Θα υπάρχει όριο αναφορικά με τα τετραγωνικά του ακινήτου.

Οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ. Αν υπάρξει έγκριση, το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος «Εξοικονομώ», δηλαδή εντός του 2026 και πιο συγκεκριμένα μετά το Φεβρουάριο του 2026, επεσήμανε ο κ. Παπαθανάσης.

Το «Σπίτι μου 2»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου 2» έχει καλυφθεί το 65,45% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος (ύψους 2 δις. ευρώ), με την υπαγωγή 11.000 δανείων, αξίας 1,258 δις. ευρώ.

Ο μέσος όρος κάθε δανείου ανέρχεται σε 119,49 χιλιάδες ευρώ, και το 58,8% αφορά εισοδήματα έως 24 χιλιάδες ευρώ. Πολλές υπαγωγές γίνονται στην Περιφέρεια, ιδίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη και τη Δυτική Ελλάδα.