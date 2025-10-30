Στον «πάγο» φέτος τα επιτόκια από την ΕΚΤ – Τι θα κρίνει μία νέα μείωση το 2026

Η ΕΚΤ δεν πρόκειται να κάνει κίνηση έως τα τέλη του 2025, ενώ το επόμενο έτος θα κινηθεί «βλέποντας και κάνοντας». Οι εφοδιαστικές αλυσίδες και το ασταθές εμπορικό περιβάλλον δυνητικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της ΕΚΤ.

Σταθερά αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκιά της η ΕΚΤ έως το τέλος του έτους, μετά και τη σημερινή απόφασή της να κρατήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική της. Από το 2026 θα ακολουθήσει μία πολιτική «βλέποντας και κάνοντας», ανάλογα με τις εξελίξεις και με άγνωστο Χ τη Γαλλία, όπως ανέφεραν πηγές του -. Παρότι η Γαλλία είναι η βασική «πληγή», ο κίνδυνος είναι ελεγχόμενος, ενώ ισορροπημένη είναι και η βρετανική οικονομία, για τυχόν αντίκτυπο στην Ευρωζώνη.

H πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ δεν έκανε καμία νύξη για τις μελλοντικές κινήσεις, καθώς η Ευρωζώνη, όπως είπε, απολαμβάνει μία περίοδο χαμηλού πληθωρισμού και σταθερής ανάπτυξης, παρά την αναστάτωση που επικρατεί στο παγκόσμιο εμπόριο με τους δασμούς. Κατέστησε σαφές ότι δεν βιάζεται να αλλάξει την πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ έχει επιτύχει το στόχο της για τον πληθωρισμό.

Από την οπτική γωνία της νομισματικής πολιτικής, η Λαγκάρντ έκρινε ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση. Στο ερώτημα εάν πρόκειται για μια σταθερή, αμετάβλητη καλή θέση, απάντησε αρνητικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να διασφαλιστεί η παραμονή σε αυτήν την καλή θέση».

Όσο περισσότερο ακούει κάποιος την Λαγκάρντ, τόσο περισσότερο σχηματίζει την εντύπωση ότι η ίδια και πολύ πιθανόν η πλειονότητα του DS αισθάνονται πολύ άνετα με τα τρέχοντα επίπεδα των επιτοκίων, όπως σημειώνει το -. Θα χρειάζονταν, πιθανότατα, σημαντικά αρνητικές εκπλήξεις στις προοπτικές ανάπτυξης και πληθωρισμού για να μετατοπιστεί η ισορροπία προς περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής.

Τα σημεία ανησυχίας

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ που επιτεύχθηκε το καλοκαίρι, η πρόσφατα ανακοινωθείσα εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και η σημερινή ανακοίνωση προόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Κίνας έχουν περιορίσει ορισμένους καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη.

Ωστόσο, η Λαγκάρντ επεσήμανε ότι το ακόμη ασταθές παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον θα μπορούσε να διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες, να περιορίσει περαιτέρω τις εξαγωγές και να επιβαρύνει την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Στάθηκε ιδιαίτερα στα «σημεία συμφόρησης» στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό. Η ΕΚΤ δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σχετικά με τις σπάνιες γαίες, σημειώνοντας ότι αυτές είναι κρίσιμες για την παραγωγική αλυσίδα.

«Αυτός ο κίνδυνος δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, βρισκόμαστε σε φάση αναμονής και παρακολούθησης» υπογράμμισε.

«Το παγκόσμιο περιβάλλον πιθανότατα θα συνεχίσει να αποτελεί εμπόδιο. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν από το Μάρτιο έως τον Αύγουστο, αντιστρέφοντας την προηγούμενη επιτάχυνση του διεθνούς εμπορίου ενόψει των πρόσφατων αυξήσεων δασμών. Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών στη μεταποίηση υποδεικνύουν περαιτέρω μειώσεις. Οι πλήρεις επιπτώσεις των υψηλότερων δασμών στις εξαγωγές της Ευρωζώνης και στις επενδύσεις στη μεταποίηση θα γίνουν ορατές μόνο με την πάροδο του χρόνου. Η μεταποίηση επηρεάστηκε αρνητικά από τους υψηλότερους δασμούς, τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και την ενίσχυση του ευρώ» τόνισε.

Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό

Eπίσης, η Λαγκάρντ αναφέρθηκε και στο ETS2, το νέο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών, το οποίο είναι σημαντικό για τις προβλέψεις του πληθωρισμού της ΕΚΤ, καθώς ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις αρκετά το 2027.

Αν υπάρξουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα, όπως συζητείται αυτή την περίοδο στις Βρυξέλλες, αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την πορεία του πληθωρισμού – και ίσως να δώσει επιχειρήματα σε όσους υποστηρίζουν μια προληπτική μείωση των επιτοκίων, ώστε να αποφευχθεί υποχώρηση του πληθωρισμού κάτω από τον στόχο. Υπό αυτές τις συνθήκες, πρόκειται για ένα ζήτημα που η ΕΚΤ αξίζει να παρακολουθεί στενά.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και ειδικότερα ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας παραμένουν σημαντική πηγή αβεβαιότητας. Επιπλέον, η αύξηση στις δαπάνες για άμυνα και υποδομές θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα».

Πιο αυστηρές οι συνθήκες δανεισμού

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στην πραγματική οικονομία λειτουργεί ικανοποιητικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής οικονομολόγου, Φίλιπ Λέιν.

Ωστόσο, η έρευνα για το δανεισμό των τραπεζών της ΕΚΤ αυτή την εβδομάδα αποκάλυψε ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης αυστηροποίησαν ελαφρώς τα πιστωτικά κριτήρια για τις επιχειρήσεις στο τρίτο τρίμηνο. Υπάρχουν δε, ορισμένες ανησυχίες ότι η μετακύλιση των οκτώ μέχρι σήμερα μειώσεων επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας ίσως δεν είναι τόσο ισχυρή όσο αναμενόταν.

Κατά συνέπεια, μια επιδείνωση του κλίματος στις χρηματοοικονομικές αγορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης, αυξημένη αποστροφή κινδύνου και ασθενέστερη ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, η Λαγκάρντ και οι συνάδελφοί της δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα.

Δημοσιονομική πολιτική και ΑΙ

Όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική πολιτική, το μήνυμα της Λαγκάρντ παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο.

Όπως και στο παρελθόν, τονίζει ότι είναι επείγον να υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και θα προσθέσουν δυναμική στην ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με την ένωση των κεφαλαιαγορών της.

Στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, η Λαγκάρντ είπε ότι οι επιπτώσεις που θα έχει στην εργασία πιθανότατα θα χρειαστούν χρόνο για να φανούν, αλλά η ΕΚΤ είναι ιδιαίτερα προσεκτική στις εξελίξεις αυτές, καθώς θα υπάρξει δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και απώλειες θέσεων.

«Το πώς ακριβώς αυτό θα επηρεάσει τις οικονομίες μας – ανάλογα με τους τομείς, την ηλικία των εργαζομένων, την κατάρτιση και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης, το οποίο είναι γενικά αρκετά υψηλό – απομένει να φανεί, αλλά θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις» επεσήμανε.

Ψηφιακό ευρώ

Είναι το ψηφιακό ευρώ μια «λύση που ψάχνει για πρόβλημα»; Όχι, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ. Υποστηρίζει ότι το χρήμα αποτελεί δημόσιο αγαθό και πρέπει να παραμείνει διαθέσιμο καθώς ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακός. Είναι μια απάντηση που έχει δώσει και στο παρελθόν, αλλά το ερώτημα δείχνει ότι, ακόμη κι ενώ η ΕΚΤ προχωρά με τα σχέδια για τη διάθεση του ευρώ σε ψηφιακή μορφή, εξακολουθούν να υπάρχουν σκεπτικιστές.