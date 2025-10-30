Στ.-Παπασταύρου-στο-4ο-Οικονομικό-Συνέδριο-της-«Ν»:-«Στρατηγικός-ενεργειακός-εταίρος-για-τις-ΗΠΑ-η-Ελλάδα»

«Η ενέργεια έχει αποκτήσει μια γεωπολιτική διάσταση που επιτρέπει στη χώρα μας να είναι ένας στρατηγικός ενεργειακός εταίρος για τις ΗΠΑ», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής και τη διευθύντρια σύνταξης του – Νατάσα Στασινού.

«Οι ΗΠΑ έχουν πλήρη ταύτιση απόψεων με την Ε.Ε. στο θέμα της ενέργειας, αλλά στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο συμφωνούν. Πριν από 10 ημέρες αποφασίστηκε στο Συμβούλιο Υπουργών η πλήρης απεξάρτηση από το 2028 από το ρωσικό φυσικό αέριο. Υπήρξε η παράγραφος την οποία η δικιά μας αντιπροσωπεία εισηγήθηκε ούτως ώστε το αέριο που έρχεται από τον TurkStream να θεωρείται a priori ότι είναι ρωσικής προέλευσης, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο. Άρα, γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια και από την Ε.Ε. και από την Αμερική να ενεργοποιηθεί ο κάθετος άξονας έτσι ώστε να αποσυνδεθούν οι χώρες αυτές από την εξάρτηση που είχαν από τη Ρωσία», είπε ο υπουργός.

«Το γεγονός ότι ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, ο Κρις Ράιτ, και ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, ο Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος είναι επικεφαλής του νεοσύστατου από τον πρόεδρο Τραμπ ”Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας” της Αμερικής, έρχονται εδώ – μάλιστα ο κ. Μπέργκαμ θα είναι η δεύτερη φορά που έρχεται μετά τον Σεπτέμβριο – κι έρχονται εδώ με μια υψηλή αντιπροσωπεία και κυβερνητικών αξιωματούχων αλλά και εταιριών, δείχνει απ’ την Αμερική ότι η γεωγραφική μας θέση, οι υποδομές που έχουμε, η Ρεβυθούσα, το FSRU, οι διασυνδέσεις με όλες τις χώρες, η οικονομική και πολιτική σταθερότητα που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όλα αυτά δημιουργούν το απαραίτητο πλαίσιο για να έχουν την Ελλάδα σαν την πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG για τις χώρες του κάθετου άξονα», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Για τις έρευνες υδρογονανθράκων

Αναφερόμενος στις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες, ο υπουργός σημείωσε: «Το γεγονός ότι ο Νταγκ Μπέγκαμ επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα την ημέρα που η Chevron με την Helleniq Energy υπεβαλλε την πρότασή της έχει τη σημειολογία του. Θεωρώ ότι η χώρα μας το οφείλει να διερευνήσει και να εκμεταλλευτεί, να δει αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα υποθαλάσσια αποθέματα που έχουμε. Είναι κάτι που το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Όλες οι γειτονικές χώρες το έχουν κάνει, όπως η Αλβανία, η Τουρκία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Λιβύη, η Ιταλία. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Και αν τα κοιτάσματα αποδειχθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα – θα πάρει κάποιο χρόνο, τρέχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, υπογράφηκαν υπουργικές αποφάσεις σαν προτιμητέος επενδυτής. Τρέχουμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη σύμβαση ούτως ώστε να πάει στο Ελεγκτικό πριν το τέλος του χρόνου για να κυρωθεί στη Βουλή και να ξεκινήσουν οι σεισμικές και γεωφυσικές μετρήσεις έρευνες το 2026. Είναι πολύ σημαντικό ευρύτερα για την περιοχή. Και νομίζω ότι παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν από τη Λιβύη και από τις γειτονικές χώρες, τελικά η εξέλιξη αυτή μας ενίσχυσε πάρα πολύ, ενίσχυσε πάρα πολύ τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

«Το καλώδιο με την Κύπρο είναι σημαντικό. Νομίζω ότι θα βάλει τέλος στη γεωγραφική και ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Η αλήθεια είναι ότι στον τομέα της ενέργειας η Ευρώπη δεν έχει πετύχει ακόμη να έχει μια ενιαία αγορά ενέργειας. Βέβαια, η Κύπρος είναι απομονωμένη. Οφείλουμε να εργαστούμε για τη διασύνδεσή της αλλά και η Ευρώπη οφείλει να προχωρήσει γρήγορα στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, γιατί αυτό το τείχος μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κεντρική κατεύθυνση ενοποίησης της αγοράς ενέργειας. Το έργο είναι σημαντικό. Η Κύπρος έχει πολύ υψηλές τιμές, τις δεύτερες πιο υψηλές τιμές στην Ευρώπη. Έχουν υπάρξει διάφορα μηνύματα με τον συνάδελφό μου τον υπουργό Ενέργειας Κύπρου, εργαζόμαστε από κοινού προσπαθώντας να προχωρήσουμε και λύνοντας όλες τις εκκρεμότητες που υπήρχαν», τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.