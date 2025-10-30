Τι σημαίνει για την Alpha Bank και τον τραπεζικό κλάδο η αύξηση στο 29,5 % της συμμετοχής της UniCredit

Στις 30 Οκτωβρίου 2025 η UniCredit ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για την απόκτηση άμεσου ποσοστού έως 29,9 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank και ότι, αξιοποιώντας παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία, αύξησε τη συνολική της θέση σε περίπου 29,5 %. Η ιταλική τράπεζα τόνισε ότι η έγκριση της ΕΚΤ επιβεβαιώνει τη χρηματοοικονομική της ισχύ και την έντονη συμμόρφωση προς το εποπτικό πλαίσιο. Παράλληλα διευκρίνισε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί ακόμη υπό την έγκριση των αρμόδιων εθνικών αρχών ώστε να αποκτήσει τις απαιτούμενες ειδικές συμμετοχές στις εποπτευόμενες θυγατρικές της Alpha Bank.

Η αύξηση της θέσης της UniCredit πραγματοποιήθηκε με έκπτωση σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές αγοράς και συνοδεύτηκε από στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), με αποτέλεσμα ο αντίκτυπος στην απόδοση της επένδυσης να είναι περιορισμένος, ενώ ο κεφαλαιακός αντίκτυπος από ενδεχόμενη πλήρη μετατροπή των χρηματοοικονομικών μέσων εκτιμάται σε περίπου 80 μονάδες βάσης του δείκτη CET1. Μετά τη λήψη των υπόλοιπων εποπτικών εγκρίσεων, ποσοστό 9,8 % της συμμετοχής θα ενοποιηθεί λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, επιτρέποντας στην UniCredit να αναγνωρίζει ισόποσο μερίδιο των κερδών της Alpha Bank, χωρίς σημαντική κεφαλαιακή επιβάρυνση. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι απλώς αριθμητική· αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Alpha Bank και, ευρύτερα, για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: