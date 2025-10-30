Τουρισμός:-Στην-Κω-το-γερμανικό-fvw-traveltalk-workshop

Το 11ο FVW TravelTalk Workshop, που διοργανώνει σε ετήσια βάση το κορυφαίο δίκτυο ενημέρωσης της τουριστικής αγοράς της Γερμανίας, FVW Medien, φιλοξένησε η Κως από 15 έως 19 Οκτωβρίου.

Στο workshop πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΕΟΤ και της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τη συνδρομή της αεροπορικής εταιρείας Aegean Airlines και της ξενοδοχειακής αλυσίδας Grecotel.

Συμμετείχαν κορυφαία στελέχη μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτόρων, αεροπορικών εταιριών, ταξιδιωτικών γραφείων και ειδικών αναλυτών της γερμανικής τουριστικής αγοράς (All Tours, TUI Group, Dertour Group, Coral/Ferien Touristik, LMX, Vtours, Studiosus, κ.ά.).

Στο περιθώριο του workshop της Κω. Από αριστερά, ο αρχισυντάκτης του FVW Medien, Klaus Hildebrandt, η υπεύθυνη έργου του FVW-Workshop, Άντα Καραγιάννη, ο director International Markets του FVW Medien, Sönke Graumann, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέτα Λεκανίδη, και η αναπλ. προϊσταμένη της υπηρεσίας, Χαρίκλεια Προκάκη

Νέες προτάσεις ταξιδιών για Ελλάδα και Κω

Στα κύρια θέματά του περιλαμβάνονταν η ανάπτυξη νέων προτάσεων ταξιδιών για την Κω και την Ελλάδα, η αξιοποίηση της κληρονομιάς του Ιπποκράτη, οι βέλτιστες πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη ως κοινή επιδίωξη, καθώς και τα σχέδια των tour operators για το 2026, με τα μηνύματα των γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού σε επίπεδο κρατήσεων να παραμένουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τη χώρα μας.

Το πάνελ του workshop στο οποίο συζητήθηκε ο προγραμματισμός των Γερμανών tour operators για την Ελλάδα κατά το 2026

Ακολούθησε «speed dating» με Β2Β συναντήσεις και επαφές των συμμετεχόντων με εκπροσώπους τοπικών φορέων και επιχειρήσεων.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν η έπαρχος Kω-Νισύρου, Κωνσταντίνα Σβύνου, και ο δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, ενώ η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέτα Λεκανίδη, στη διάρκεια συζήτησης με τον αρχισυντάκτη του FVW και συντονιστή του workshop, Klaus Hildebrandt, παρουσίασε τις στρατηγικές στοχεύσεις του ελληνικού τουρισμού για το προσεχές διάστημα.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της προϊσταμένης της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέτας Λεκανίδη, κατά τη συνεδριακή ημέρα

Στόχος η αύξηση των πωλήσεων

Παράλληλα με τις εργασίες του workshop, οι γερμανοί τουριστικοί επαγγελματίες παρακολούθησαν ένα ευρύ πρόγραμμα φιλοξενίας, το οποίο περιλάμβανε ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Κω, επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο, όπου τους συνόδευσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Οινοτουρισμού, Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, συμμετοχή στην τελετή απόδοσης του Ιπποκρατικού Όρκου, επισκέψεις σε ξενοδοχειακές μονάδες ώστε να γνωρίσουν το προσφερόμενο ποιοτικό ξενοδοχειακό προϊόν του νησιού, καθώς και ημερήσιες εκδρομές στη Νίσυρο και την Κάλυμνο.

Από την τελετή απόδοσης του Ιπποκρατικού Όρκου στο Ασκληπιείο της Κω

Κεντρικός στόχος του FVW TravelTalk Workshop είναι η αύξηση των πωλήσεων για τον εκάστοτε προορισμό διεξαγωγής του, μέσω της σύνδεσής του με decision makers και το δίκτυο διανομής των tour operators, των retailers και του FVW Medien, που επικοινωνεί καθημερινά με περίπου 8.000 τουριστικά γραφεία.