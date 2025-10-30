Χατζηθεοδοσίου:-Άμεση-παρέμβαση-για-την-πλήρη-εφαρμογή-του-νόμου-4583/2018-για-τις-ασφαλιστικές

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπενθυμίζει ότι ο νόμος (άρθρο 27 του Ν. 4583/2018) αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται οι ασφαλιστές να δίνουν εκπτώσεις, δώρα ή «προνόμια» με σκοπό να κάνουν κάποιον να υπογράψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τον τελευταίο καιρό, στην ασφαλιστική αγορά εμφανίζονται, ολοένα και περισσότερα, περιστατικά όπου κάποιοι δεν τηρούν τους κανόνες και χρησιμοποιούν αθέμιτες ή παράνομες πρακτικές για να προσελκύσουν πελάτες, όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ζητάει να εφαρμοστεί ο νόμος για να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπενθυμίζει ότι ο νόμος (άρθρο 27 του Ν. 4583/2018) αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται οι ασφαλιστές να δίνουν εκπτώσεις, δώρα ή «προνόμια» με σκοπό να κάνουν κάποιον να υπογράψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηθεοδοσίου δήλωσε: «Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι πληθαίνουν τα περιστατικά αθέμιτων πρακτικών στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και μία ουσιαστική παρερμηνεία του νομικού πλαισίου από ορισμένους, με αποτέλεσμα να πλήττεται το κύρος της ιδιωτικής ασφάλισης και να τίθεται σε κίνδυνο η εργασία επαγγελματιών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Όπως είναι γνωστό το άρθρο 27 του νόμου 4583/2018 αναφέρει ρητά:

“Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές. Απαγορεύεται ιδίως να προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου”.

Ο νόμος λοιπόν είναι ξεκάθαρος. Όχι για όλους όμως, όπως δείχνουν τα πράγματα. Ήδη υπάρχει προωθητική καμπάνια που ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για παροχές του τύπου: “Αποκλειστικά Προνόμια Υγείας μόνο για εσένα! Η υγεία των πελατών μας είναι προτεραιότητα. Για αυτό εξασφαλίσαμε αποκλειστικά για σένα και την οικογένεια σου δωρέαν τη …. Card και σε προνομιακή τιμή το check-up του Ομίλου …. Ποιοι το δικαιούνται Νέος πελάτης; Απόκτησέ τα προνόμια επιλέγοντας: Ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής ή ασφάλεια σπιτιού”.

Παρατηρούμε δηλαδή μία απόπειρα κατάργησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και μάλιστα από μεγάλο “παίκτη” της ασφαλιστικής αγοράς. Τι θα γινόταν αν προχωρούσε σε μία παρόμοια κίνηση ένας μικρός διαμεσολαβητής; Εκτιμώ ότι θα υπήρχε η άμεση εφαρμογή του σχετικού νόμου και θα έμπαιναν τα προβλεπόμενα όρια. Γιατί λοιπόν να μη συμβεί το ίδιο και για τον μεγαλύτερο;

Σε μία ελεύθερη οικονομία θα πρέπει να ισχύουν κοινοί κανόνες για όλους, ανεξαιρέτως μεγέθους ή ονόματος. Σε διαφορετική περίπτωση μιλάμε για προνομιακή μεταχείριση και για χρήση αθέμιτων πρακτικών από κάποιους και μάλιστα χωρίς κυρώσεις.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ζητά την άμεση εφαρμογή του νόμου, χωρίς καμία εξαίρεση. Για να προστατευθούν καταναλωτικό κοινό, συνεπείς επαγγελματίες και για να λειτουργήσει ένας ολόκληρος κλάδος με τους κανόνες της υγιούς επιχειρηματικότητας -προς όφελος της κοινωνίας και την ελληνικής οικονομίας- απαιτείται ισονομία».

