Χρυσοχοΐδης:-Με-σχέδιο-και-στρατηγική-από-την-Τροχαία-μειώνονται-τα-ατυχήματα-και-σώζονται-ζωές

Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην ανομία, έστειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την ομιλία του σε 160 νέους αστυνομικούς που εντάχθηκαν σε Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και ειδικά στην Οµάδα Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων – ΟΕΠΤΑ, κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσής τους.

«Είμαστε εδώ και σχεδιάζουμε την παρουσία μας στους δρόμους, όχι γιατί είμαστε εχθροί των πολιτών, αλλά γιατί είμαστε σύμμαχοι με τη ζωή, με την ασφάλεια, με τον νόμο και τη νομιμότητα και όλοι μαζί θα εφαρμόσουμε ένα σχέδιο και μια στρατηγική για να περιορίσουμε την ανομία και τα τροχαία ατυχήματα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προσθέτοντας πως είναι συνειδητή απόφαση η ενίσχυση της ΟΕΠΤΑ «για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα σήμα σε όλους τους πολίτες στην Αττική ότι θα είμαστε εδώ παρόντες».

Ακόμη, τόνισε πως για πρώτη φορά ενισχύονται σε σημαντικό βαθμό οι μάχιμες Υπηρεσίες της Τροχαίας, σημειώνοντας πως έχουν ένα πολύ σπουδαίο έργο να επιτελέσουν, καθώς προτεραιότητα για το Υπουργείο είναι η πρόληψη και η σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων στις πόλεις τους και στις γειτονιές τους.

Θετικά τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα

Αναφέρθηκε, ακόμα, στα μέχρι στιγμής θετικά στοιχεία της μείωσης των τροχαίων, τονίζοντας πως, από την έντονη δραστηριότητα των δυνάμεων της Τροχαίας ιδίως τις Παρασκευές και τα σαββατοκύριακα «σώζονται ζωές». «Το 2025 οι έλεγχοι ήταν 40% περισσότεροι. Γιατί; Επειδή υπάρχει σχέδιο και στρατηγική από την Υπηρεσία. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαδικασία, επεξεργασμένη για να έχουμε αποτελεσματικότητα και παραγωγή αποτελέσματος», είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά στα στοιχεία, το 2023 έγιναν 143.298 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 48.134 παραβάσεις, ενώ έγιναν 246 συλλήψεις. Το 2024 οι έλεγχοι υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τους 345.369, οι βεβαιωμένες παραβάσεις τις 115.063 και οι συλλήψεις τις 297. Τέλος το 2025 έγιναν πάνω 534.653 έλεγχοι κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 130.636 παραβάσεις ενώ έγιναν 765 συλλήψεις.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από τα στοιχεία προκύπτει ότι:

Οι έλεγχοι οχημάτων αυξήθηκαν κατά +141% το 2024 σε σχέση με το 2023 και επιπλέον +55% το 2025.

Οι βεβαιώσεις παραβάσεων αυξήθηκαν κατά +139% το 2024 και επιπλέον +13% το 2025.

Οι συλλήψεις αυξήθηκαν σε ποσοστό +21% το 2024 και +157% το 2025.

«Προσοχή στα θέματα συμπεριφοράς. Όταν ελέγχουμε κάποιον για παράβαση πρέπει να είμαστε άψογοι. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αγενής ή επιθετική ή άλλη συμπεριφορά, που δημιουργεί διένεξη με τον πολίτη. Ακόμη κι όταν είναι επιθετικός, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Έχετε σύμμαχο τον Νόμο, την Υπηρεσία σας κι εμένα τον ίδιο, που έχω θέσει ως υψηλή προτεραιότητα τα θέματα τροχαίας» είπε σε άλλο σημείο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι 79 από τους 160 νέους αστυνομικούς που θα ενταχθούν στην ΟΕΠΤΑ είναι γυναίκες.

