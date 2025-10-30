Ψηφίστηκε ο «χρονοκόφτης» για τις ομιλίες στη Βουλή – Πότε μπαίνει σε εφαρμογή

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης υπερψηφίστηκε η εφαρμογή του «κόφτη» στον χρόνο των ομιλιών, βάζοντας τέλος στους ατελείωτους μονολόγους και στις εξαντλητικές συνεδριάσεις. «Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

«Δεν υπάρχει βουλευτής πλην της Πλεύσης Ελευθερίας που να μη μου έχει πει κάνε κάτι με τους ατέρμονους μονολόγους!», τόνισε από τα έδρανα ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η ανοχή τελειώνει οριζόντια για όλους. Μάλιστα δεσμεύτηκε πως θα φέρει την πρόταση για τη συνολική αναθεώρηση του Κανονισμού το αργότερο έως τον Μάρτιο, δεδομένου ότι ο ισχύων Κανονισμός θεσπίστηκε επί Αλευρά, όταν υπήρχαν στη Βουλή τέσσερα κόμματα.

Πότε μπαίνει σε εφαρμογή – Τι θα ισχύει

Άμεση αναμένεται να είναι η εφαρμογή του «χρονοκόφτη» – μετά την έγκριση της Ολομέλειας – με τα νέα μέτρα να τίθενται σε εφαρμογή την μεθεπόμενη εβδομάδα.

Στη νέα εποχή, θα δίνεται ανοχή 25% σε όλους τους ομιλητές και ακολούθως θα τίθεται σε λειτουργία ο «κόφτης». Οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά, οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, οι πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και οι αρμόδιοι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13.

Όταν κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή, δεν θα πέφτει το κύκλωμα της τηλεόρασης, αλλά η κάμερα θα «φεύγει» από τον ομιλητή και θα στρέφεται προς τα έδρανα.

Οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν το λόγο έως και 3 φορές την ημέρα, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει επίκληση δυο ιδιοτήτων (σε όποιον τη φέρει) για να ζητηθεί ο λόγος.

