alter-ego-media:-Συμμετοχή-στο-μετοχικό-κεφάλαιο-της-stages-network

Η ALTER EGO MEDIA AE ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας STAGES NETWORK στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον κλάδο του Live Entertainment και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλο το φάσμα της δημιουργίας και αξιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Η ALTER EGO MEDIA AE ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας STAGES NETWORK στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον κλάδο του Live Entertainment και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλο το φάσμα της δημιουργίας και αξιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Όπως ανακοινώθηκε, η ALTER EGO MEDIA θα καταβάλει ποσό ύψους 1 εκατ. ευρώ για την απόκτηση των υφιστάμενων μετοχών της STAGES NETWORK και θα καλύψει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3 εκατ. ευρώ προκειμένου να αποκτήσει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της STAGES NETWORK. Η ALTER EGO MEDIA διατηρεί δικαίωμα για την απόκτηση επιπλέον 9% της STAGES NETWORK, το οποίο δύναται να ασκηθεί μέχρι την 31.12.2027.

Η STAGES NETWORK δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων, με έμφαση στις θεατρικές και μουσικές παραγωγές, τη διοργάνωση ζωντανών εκδηλώσεων, καθώς και τη διαχείριση καλλιτεχνικών χώρων. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται δέκα ιστορικά θέατρα – Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και Θερινό Λαμπέτη-, καθώς και ο σύγχρονος πολυχώρος πολιτισμού Stage Seven, συνολικής ετήσιας δυναμικότητας άνω των 650.000 θεατών.

Ο Ιωάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος ALTER EGO MEDIA δήλωσε «Η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network σηματοδοτεί την επέκτασή μας στον κλάδο του Live Entertainment, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της μελλοντικής μας ανάπτυξης.

Μοιραζόμαστε με τη Stages Network την ίδια προσήλωση στην παραγωγή ποιοτικού πολιτιστικού περιεχομένου και στη διαμόρφωση αναβαθμισμένων εμπειριών ψυχαγωγίας για το κοινό. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μας και την επένδυση σε νέες μορφές περιεχομένου και αξιοποίησή του σε πολλαπλές πλατφόρμες».

Ο Διονύσης Παναγιωτάκης – Ιδρυτής, STAGES NETWORK δήλωσε: «Η συνεργασία με την Alter Ego Media αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην πορεία της Stages Network προς την υλοποίηση του οράματός μας: να δημιουργήσουμε έναν ζωντανό κόμβο πολιτισμού, όπου άνθρωποι, δημιουργοί και τεχνολογία συναντιούνται για να δώσουν σε κάθε ιστορία τη σκηνή που της αξίζει. Η συμμετοχή της Alter Ego Media μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και να προσφέρουμε στο κοινό ακόμη πιο πλούσιες και πρωτοποριακές εμπειρίες».