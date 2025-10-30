Amazon: Ισχυρές επιδόσεις το γ’ τρίμηνο με ώθηση από το cloud – Άλμα 8% για τη μετοχή

Ο τομέας της Amazon Web Services κατέγραψε κέρδη 33 δισ. δολαρίων, συγκριτικά με τα 32,42 δισ. δολαρίων που αναμενόταν.

Άλμα άνω του 8% σημειώνει η μετοχή της Amazon στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, ενώ νωρίτερα κατέγραψε άνοδο έως και +10%, καθώς τα κέρδη και έσοδα που σημείωσε ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των επενδυτών, με ώθηση από την ισχυρή ανάπτυξη του τμήματος cloud computing Amazon Web Services (AWS).

Ειδικότερα, η εταιρεία πέτυχε κέρδη 1,95 δολαρίων ανά μετοχή, αρκετά υψηλότερα από τα 1,57 δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα έσοδα ανήλθαν στα 180,17 δισ. δολάρια, έναντι 177,8 δισ. δολαρίων των εκτιμήσεων.

Τα έσοδα του τμήματος cloud της Amazon αυξήθηκαν κατά 20,2% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 18,1%.

Το AWS αντιπροσωπεύει λίγο πάνω από το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών αλλά περίπου το 60% των λειτουργικών κερδών της Amazon.

Στο τομέα της διαφήμισης σημείωσε κέρδη 17,7 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τις προβλέψεις για 17,34 δισ. δολάρια.

Η Amazon προβλέπει καθαρές πωλήσεις μεταξύ 206 και 213,0 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο έσοδα 208,12 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.