boυλή:-ψηφίστηκε-το-ερανιστικό-νομοσχέδιο

“Το ΕΣΥ είναι σήμερα στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Πάει καλύτερα, δεν είναι τέλεια η κατάσταση προφανώς”, είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κλείνοντας τη συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από την ολομέλεια. “Έχουμε φέρει ένα νομοσχέδιο που αντιμετωπίζει χρονίζοντα κλαδικά ζητήματα του κόσμου της Υγείας, αντιμετωπίζει και ζητήματα των ασθενών. Θα ακολουθήσει και άλλο ερανιστικό νομοσχέδιο διότι έχουμε εκκρεμότητες. Δεν είναι αυτό νομοσχέδιο για μηδενιστική κριτική”, είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Η πραγματικότητα του ΕΣΥ δεν είναι αυτή που ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, είπε ο κ. Γεωργιάδης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τα βήματα που έχουν γίνει. “Αν εσείς λέτε ότι το ΕΣΥ καταρρέει, ότι δεν δουλεύουν τα νοσοκομεία, και πάει ο άλλος και βρίσκει ραντεβού, καταλαβαίνει ότι αυτή η κριτική είναι ισοπεδωτική. Αν το μόνο που κάνετε είναι να απαξιώνετε κάθε τι που γίνεται, στο τέλος χάνετε εσείς την αξιοπιστία σας”, είπε, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ελλείψεις – ελλείψεις στα νησιά, ελλείψεις στις υποδομές – αλλά, όπως τόνισε, φτιάχνονται και πάρα πολλά. “Έχετε εποικοδομητική κριτική να κάνετε. Αλλά όχι ισοπεδωτική”, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι και η γραμμή 1566, για την οποία η αντιπολίτευση προεξοφλούσε αποτυχία, κλείνει 25.000 ραντεβού τη μέρα. “Δεν μπορείτε να είστε αντίθετοι σε κάτι που κάνει τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη. Δεν γίνεται”, είπε ο υπουργός Υγείας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη είπε ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου διευκολύνουν πολλές λειτουργίες της Υγείας. H κ. Αγαπηδάκη, για τον τομέα ευθύνης της, επισήμανε ότι προωθείται ίση μεταχείριση των γιατρών των ΤΟΜΥ και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, προκειμένου και αυτοί να ασκούν ιδιωτικό έργο. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσβαση των επισκεπτών υγείας στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, που ενώ είναι στα επαγγελματικά τους καθήκοντα, δεν τους είχε δοθεί πρόσβαση επί σειρά ετών, ώστε να καταχωρούν τα εμβόλια που διενεργούν. Παράλληλα επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα να στελεχωθούν καλύτερα τα κέντρα αναφοράς για το AIDS και η δυνατότητα να παραταθεί η δυνατότητα των πολιτών να εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό, προτού προχωρήσει η αυτόματη αντιστοίχηση. Σημείωσε επίσης ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την κατ΄οίκον νοσηλεία, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος αλλά και για τα πανεπιστημιακά κέντρα υγείας που “θα παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας” και “θα εκπαιδεύσουν πολύ καλύτερα στρατιές νέων γιατρών στα θέματα της πρόληψης”.

«Ρεαλιστικές και αναγκαίες ρυθμίσεις»

Οι βουλευτές της συμπολίτευσης επισήμαναν ότι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων από τη σύστασή του, με 7% περισσότερους γιατρούς, 11% περισσότερους νοσηλευτές, 10% περισσότερο λοιπό προσωπικό. Αναμορφώθηκε το σύστημα εφημέρευσης, θεσπίστηκε η ηλεκτρονική ιχνηλάτηση ασθενών και ενισχύθηκαν τα ΤΕΠ. Είπαν επίσης ότι με την ενιαία λίστα χειρουργείων και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, περιορίστηκαν οι καθυστερήσεις, ενώ προχωρά και το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας με νέα νοσοκομεία, νέες πτέρυγες, νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και νέο στόλο ασθενοφόρων.

“Οι πολίτες βλέπουν τη διαφορά στην καθημερινότητά τους. Λιγότερες αναμονές στα επείγοντα, καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη ταχύτητα εξυπηρέτησης”, είπαν οι βουλευτές της ΝΔ και τόνισαν ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας είναι ρεαλιστικές και αναγκαίες, είναι ρυθμίσεις κοινής λογικής που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως οι ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη στήριξη και καλύτερη διαχείριση του προσωπικού, των γιατρών που υπηρετούν σε δημόσιες μονάδες υγείας, μέσα και από την παροχή κινήτρων παραμονής τους στο σύστημα.

“Εχουν πολλά ακόμη να γίνουν αλλά πρέπει να αναγνωριστούν και τα άλματα που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, στην υγεία και την πρόληψη”, είπαν οι βουλευτές της ΝΔ και τόνισαν ότι όλα όσα ειπώθηκαν σήμερα, από την αντιπολίτευση, για την κατάσταση του ΕΣΥ, “απέχουν πολύ από την πραγματικότητα”.

«Ρουσφέτια»

Η κυβέρνηση συνεχίζει στο δρόμο της συστηματικής αποδόμησης του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, είπε η αντιπολίτευση, η οποία αν και αναγνώρισε ότι υπάρχουν ρυθμίσεις που κινούνται σε θετική κατεύθυνση και θα τις ψηφίσει, κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι κατέθεσε ένα σχέδιο νόμου “ρουσφετολογικό” με πλήθος πελατειακών διευθετήσεων. Ενδεικτικά, η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί “φωτογραφικές διατάξεις”, με τις οποίες :

-προβλέπεται παράταση παραμονής γιατρών του ΕΣΥ μετά τα 67 έτη με πρόβλεψη για παράταση της θητείας συνδικαλιστών. Είναι το άρθρο 57 “Παράταση του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την άσκηση κλινικών και εργαστηριακών καθηκόντων για τα έτη 2026 και 2027”, για το οποίο η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι η διάταξη αφορά την “γνωστή τηλεπερσόνα της υγείας” (σ.σ. όπως την χαρακτήρισε βουλευτής) κ. Παγώνη.

-Καταργούνται οι κυρώσεις για τους ιατρικούς συλλόγους που δεν ενημερώνουν έγκαιρα τα στοιχεία του εθνικού μητρώου γιατρών (άρθρο 12- “Ηλεκτρονική διασύνδεση ιατρικών συλλόγων”). Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι η διάταξη αφορά τον κ. Πατούλη.

-Με το άρθρο 102 – “Ρύθμιση για το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» και το σωματείο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” , “θεσπίζεται ακαταδίωκτο στις διοικήσεις ιδρυμάτων όπως ο ΕΕΣ και το Ερρίκος Ντυνάν και απαλλάσσονται από ποινικές και αστικές ευθύνες όσοι διαχειρίστηκαν δημόσιους και δωρηθέντες πόρους. Η διάταξη αφορά τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερθρού Σταυρού που διώκεται για κακούργημα, για ανακριβή δήλωση φορολογίας για οφειλές του Ερρίκος Ντυνάν στο Δημόσιο”, κατήγγειλε η αντιπολίτευση.

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για την προγραμματισμένη για αύριο συζήτηση της αλλαγής του Κανονισμού της Βουλής, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση “θέλει άδεια Βουλή, θέλει μια φιμωμένη Βουλή” και φέρνει τροποποίηση με ειδική φωτογραφική διάταξη της ώστε να της επιβληθεί περιορισμός στο δικαίωμα λόγου και στον χρόνο ομιλίας της. Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε επίσης ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι μιμητής του Γκέμπελς και σχολίασε την προειδοποίηση που της είχε απευθύνει, λίγο νωρίτερα, ότι θα της κάνει μήνυση, αν τον ξανααποκαλέσει έτσι. “Είστε μιμητής, από τους χειρότερους μιμητές, του Γκέμπελς. Και κάντε μου και μήνυση, κάντε μου και αγωγή και κάντε και τούμπες. Ξέρετε από τούμπες. Είδαμε τι λέγατε για τον κ. Μητσοτάκη και τώρα τον γλείφετε”, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Χαρακτήρισε δε “χυδαιολογία και σεξισμό του χειρίστου είδους”, όσα είπε νωρίτερα σε βάρος της ο υπουργός Υγείας.

Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να απαντήσει αν στη χθεσινή παρέλαση, είχε εγκατασταθεί σύστημα ήχου και εικόνας, στο χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη. Απαντώντας σε όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης για τη στάση της στα Τέμπη, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι αισχρό ψέμα ότι έχει βρίσει τον μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας. “Εγώ αυτό που είπα είναι ότι ήταν εθελοντής στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη και αυτό είναι απόλυτη αλήθεια”, είπε και κάλεσε τον υπουργό Υγείας να απαντήσει από που προεξοφλεί ότι “έχουν καταπέσει τα ξυλόλια” (σ.σ. το είχε αναφέρει νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης).

Για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε ότι σήμερα ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η κ. Μπακογιάννη καθόταν στο πίσω κάθισμα. “Η Βουλή έκρυψε το βίντεο. Δεν ήταν μια λάθος τιμονιά, όπως είπατε. Το αυτοκίνητο έκανε απότομη αναστροφή και σκοτώθηκε ο Ιάσονας. Ποτέ, μέχρι σήμερα δεν δόθηκε το βίντεο που είχαν οι κάμερες της Βουλής, ποτέ δεν δόθηκε το βίντεο που να δείχνει ποιος βγήκε από το αυτοκίνητο αυτό”, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και παρατήρησε ότι και στο τροχαίο ακολουθήθηκε η ίδια τακτική συσκότισης και υπόθαλψης των εμπλεκομένων αν και έχασε τη ζωή του ένα νέο παιδί, “είναι το modus operandi που εφαρμόστηκε και στο έγκλημα Τέμπη, από τους αυτουργούς του”.

Απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε “ψεύτρα ” την κ.Κωνσταντοπούλου. “Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι ουδέποτε εξύβρισε νεκρό των Τεμπών και ουδέποτε έχει χυδαιολογήσει κατά νεκρού των Τεμπών. Στις 21 Φεβρουαρίου 2025, εδώ στη Βουλή, ισχυρίστηκε ότι ο μηχανοδηγός που έχασε τη ζωή του και που έκανε το λαθρεμπόριο ήταν εθελοντής στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έγινε χαμός. Την επομένη βγήκε ο Σύλλογος των μηχανοδηγών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο επίσημος σύλλογός τους εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κατήγγειλε άθλια και χυδαία επίθεση από την κ. Κωνσταντοπούλου”, είπε υπουργός και ανέγνωσε τη σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι η κ. Κωνσταντοπούλου λοιδωρεί τη μνήμη μηχανοδηγών στο βωμό της ψήφου, χωρίς κανένα στοιχείο. “Για να καταλάβετε πόσο ψεύτρα είναι”, συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι “αυτό το χυδαίο υποκείμενο πρόσβαλε τη μνήμη του νεκρού”, ότι είναι μια γυναίκα “χωρίς ηθική και χωρίς ευαισθησία”.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε και όσα είπε νωρίτερα είχε πει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης. “Εμένα ο κ. Χρηστίδης μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Αξιοπρεπέστατος συνάδελφος. Σηκώθηκε και υπερασπίστηκε την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μα είστε με τα καλά σας; Πραγματικά, είστε με τα καλά σας; Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε με αυτό; Έλα Χριστέ και Παναγία! Εσείς πάτε από γκάφα σε γκάφα.Θέλετε να μείνετε εκτός Βουλής, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Κάθε μέρα θα κάνετε κάτι για να εκνευρίζετε τους ψηφοφόρους σας. Απίστευτο”, σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε σχέση με το τροχαίο, ο υπουργός ανέφερε: “Πράγματι, εγώ ανέφερα ότι η κ. Μπακογιάννη καθόταν στο πίσω κάθισμα. Δεν το γνώριζα. Με πήρε η κ. Μπακογιάννη και μου είπε ‘να ξέρεις ήμουν στη Βουλή εκείνη την ώρα, δεν ήμουν καν στο αυτοκίνητο’. Δεν το γνώριζα. Όλη αυτή συνωμοσιολογία, τι νόημα έχει; δεν έγινε δίκη, γι΄αυτό το δυστύχημα; Έγινε. Δεν υπήρξε καταδικαστική απόφαση, τελεσίδικη; Καταδικάστηκε ο οδηγός, με τη μεγαλύτερη ποινή που προβλέπει ο ποινικός κώδικας για φόνο εξ αμελείας, σε τροχαίο δυστύχημα; Δεν αρνήθηκε να κάνει έφεση; Αρνήθηκε. Τι άλλο θέλει η κ. Κωνσταντοπούλου και υβρίζει συνεχώς την κ. Μπακογιάννη, γι΄αυτό το θέμα; Και αρχίζει και τη συνωμοσιολογία. Γιατί σε όλα πρέπει να βρει μια συνωμοσία. Δεν μπορεί να ζήσει όπως οι φυσιολογικοί άνθρωποι”.

Την ώρα που ο υπουργός Υγείας εξέφραζε την άποψη ότι η διαφορά των αριστερών με τους δεξιούς είναι ότι οι αριστεροί τα βλέπουν όλα μαύρα και αρνητικά, σε αντίθεση με τους δεξιούς που βλέπουν το θετικό κάθε φορά, σχόλιο από τα έδρανα της αντιπολίτευσης (σ.σ. εκτός μικροφώνου), προκάλεσε την αντίδραση του κ. Γεωργιάδη. “Κυρία μου μην κουνιέστε. Έχασα τους γονείς μου 17 ετών και ήρθα στην απόλυτη φτώχεια. Δεν περιμένω εσάς να μου μάθετε. Δουλεύω από τα δεκαπέντε μου. Δεν θα μου κάνετε εσείς εδώ μάθημα! Που εδώ άνεργοι, να πούμε, σας μάζεψε η Ζωή. Εντάξει; Άστα σε εμένα αυτά! Δεν θα μου κάνεις ειρωνία. Δεν ξέρεις τι έχει κάνει ο καθένας στη ζωή του. Ό,τι ξενύχτια έχω κάνει εγώ. Ό,τι βιβλία έχω κουβαλήσει δεν θα έχεις δει στον ύπνο σου”, είπε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε και φράση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για την ανάληψη της εξουσίας. “‘Ακουσα την κ. Κωνσταντοπούλου να λέει ‘όταν θα ρθούμε εμείς στα πράγματα’. Τώρα ειλικρινά, φαντάζεστε την Ελλάδα να την κυβερνάει η Κωνσταντοπούλου; Θα ήταν ένα τεράστιο γκούλαγκ, θα έβαζε κάγκελα φυλακής γύρω-γύρω, θα ήταν εθνικός εισαγγελέας και στο τέλος θα με έκλεινε φυλακή! Μα σοβαρά, φαντάζεται κανείς να κυβερνάει την Ελλάδα η κ. Κωνσταντοπούλου; Ούτε σαν εφιάλτη, στον δρόμο με τις λεύκες, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο!”, είπε ο κ. Γεωργιάδης.

